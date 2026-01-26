大里掩埋場垃圾逾40萬噸！考察春節前廚餘處理 中市環局長讓議員錯愕

台中市議員張芬郁等人，與環保局長吳盛忠（中）在「太空包」大白山前討論垃圾去化問題。（記者黃旭磊攝）

再過3週就是馬年春節，台中垃圾廚餘清運問題未解，大里掩埋場累積超過40萬噸垃圾，中市府打包成「垃圾太空包」轉移至南屯文山掩埋場堆放，台中市議會召集人蕭隆澤率警消環衛議員，考察春節前廚餘處理作業，大里區議員張芬郁等人在「太空包」大白山前，向環保局長吳盛忠陳情「在地去化」垃圾，吳盛忠說「再研究規劃」後轉身離開，讓議員一陣錯愕。

台中市去年編列1億3000元預算，以「垃圾分篩打包」（太空包）方式只運作10天就暫停，實際僅打包1617.5噸，約占總量的0.4%，台中市民進黨南屯區在地議員何文海，及張芬郁、陳淑華、李天生及林德宇等多人，今天（21日）趕往文山焚化爐及「太空包」大白山前，當面向環保局長吳盛忠陳情，希望「在地去化」大里垃圾山超過40萬噸垃圾。

吳盛忠強調，農曆過年預計垃圾量會增加，放在大里或文山再來研究，希望大家為了台中垃圾處理一起努力。

張芬郁及李天生向吳盛忠陳情說，人民心聲希望在地去化，大里垃圾山不要打包運出，大里區民進黨議員林德宇痛批，豬瘟事件後議會首次考察焚化作業，沒想到環保局竟連廚餘應變緊急處理分項都沒提供，文山焚化爐汰舊換新已發包開工，考察資料也沒，實在是很失望。

環保局強調，目前垃圾及廚餘都還在應變計劃，廚餘全台中每天現處理不到3百噸，政策導向終極液態肥料處理。

張芬郁強調，台中垃圾問題都是市長盧秀燕延宕文山焚化爐改建，讓全體市民必須承擔惡果，「盧秀燕應該親自來看看廚餘破碎瀝乾再焚化過程」，工作環境太惡劣，必須加速高速堆肥等廚餘再利用工程興建。

台中市編列1億3000元預算，打包垃圾太空包只運作10天就暫停。（記者黃旭磊攝）

