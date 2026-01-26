88條國道客運春節6折優惠 武陵農場2/13起規劃5地巴士接駁

交通部公路局台北區監理所主辦新北地區春節疏運記者會。（記者黃政嘉攝）

春節連假將到，交通部公路局台北區監理所今聯合北區養護工程分局、北區公路新建工程分局等單位舉辦新北地區春節疏運記者會，全國共88條國道客運路線提供春節6折票價與228連假85折優惠；武陵農場2月13日至3月1日實施接駁巴士疏運；北區養護工程分局預估2月13日下午開始出現北部南下返鄉車潮，建議路人在國道1號、3號車多時，可選台61線作替代路線。

台北區監理所所長黃鈴婷表示，此次春節、228連假期間，全國共有88條國道客運路線配合，春節期間，2月13日0時至2月22日24時止，提供6折票價或平日票價優惠，228連假期間，2月26日0時至3月1日24時止，提供85折票價或平日票價優惠。

轉乘優惠部分，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵，在10小時內轉乘在地客運，使用電子票證就可享轉乘1段票或基本里程的免費優惠，鼓勵民眾在價錢間使用公共運輸。

黃鈴婷說，武陵農場櫻花約2月13日起盛開，台北區監理所推出接駁巴士疏運規劃，因道路管制及車輛總輛管制，自2月13日至3月1日止，未規劃住宿或跟團的旅客，可搭乘國光、泰樂客運，由台北、市府、宜蘭、羅東轉運站，以及三星運動場等5條公共運輸賞櫻專車前往武陵農場；出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

北區養護工程分局交控中心主任巫清煒指出，今年春節預估北部地區南下返鄉車潮在2月13日下午5時至16日上午將陸續湧現，雖然提早2天放假分散返鄉車潮，但國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議用路人在國道1號、3號車多時，可選擇台61線做為替代路線。

在國道管制與替代路線規劃，北區養護工程分局預定2月19日至21日每天12時至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上；國1湖口至新竹路段在假期間容易壅塞，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；北部民眾由宜蘭北返時多選擇台2線為國5替代路線，收假車潮常讓福隆路段壅塞，建議民眾可利用台9線北宜公路為國5替代路線，另由警方在台2線福隆段依車潮狀況做即時交管。

交通部公路局北區養護工程分局預估春節北部快速公路壅塞時段。（圖由北區養護工程分局提供）

武陵農場櫻花季平日交通疏運。（圖由台北區監理所提供）

武陵農場櫻花季假日交通疏運。（圖由台北區監理所提供）

