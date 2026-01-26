梧棲農會大樓整修、雅潭三十五分線整治 農業部、水利署允補助

立法院經濟委員會召委楊瓊瓔會勘爭取整修梧棲區農會文化產業大樓。（楊瓊瓔提供）

立法院經濟委員會召委楊瓊瓔，今天會勘爭取整修梧棲區農會文化產業大樓，工程經費初估約3613萬元，除農會自負2成，農業部將補助6成、農業局配合2成；另潭子、大雅間「三十五分線」灌溉溝渠整治，農田水利署也點頭願意負擔經費配合辦理。楊瓊瓔表示，這兩項建設一項攸關公共安全、一項攸關區域環境再造，都是地方迫切需要的建設，將全力要求中央加速核定、儘速動工。

楊瓊瓔一早首先會勘「梧棲農會文化產業大樓整修改善工程」，梧棲農會簡報指出，該產業文化大樓於民國86年1月落成，迄今已近30年，歷經921大地震及多次規模6以上地震，加上長年風雨侵蝕，建築外牆已嚴重老化，近年更頻繁發生磁磚剝落事故，甚至曾砸中停放在一樓的車輛，幸未造成人員傷亡，但已對公共安全構成威脅，並擔心水氣滲入建築結構內部，影響結構安全。

農業部政務次長黃昭欽表示，梧棲農會規劃經費為3613萬元，因未依程序先向市府提出申請，目前僅能先行「錄案」，並建議農會先做建物結構鑑定，再重新提報工程需求經費；楊瓊瓔要求中央盡速協助農會補齊行政程序，經協調，農業部允諾補助60%、農業局配合20%，其餘由農會自籌。

楊瓊瓔等隨後轉往會勘「潭子區第三、第四公墓及大雅區第六公墓暨農田水利署台中管理處三十五分線整體環境改善規劃案」。台中市建設局簡報指出，潭子區第三、第四公墓綠美化已完成，大雅區第六公墓預計今年辦理第一期工程，經費約1473萬元，為使串聯成完整綠地系統，建議同步改善夾在中間的「三十五分線」灌溉溝渠，初估經費約3200萬元。

黃昭欽表示，願意配合地方整體綠美化工程同步進行農水路整修，相關經費將由農田水利署負擔；楊瓊瓔強調，這不只是公墓遷葬綠美化改善工程，更是結合水利設施與都市綠帶的整體環境再造，對地方景觀、防災與生活品質都有顯著助益。

楊瓊瓔表示，無論是梧棲農會文化產業大樓的結構安全改善，或是潭子、大雅交界區域的整體環境再造，都是地方等了多年的重要建設，她將持續扮演中央與地方的溝通橋樑，要求相關部會務實審查、儘速核定，讓建設真正落實到位，回應基層期待。

楊瓊瓔服務處及市議員賴朝國會勘爭取潭子、大雅間「三十五分線」灌溉溝渠整治。（楊瓊瓔提供）

