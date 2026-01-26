雙北「AI公車站長阿明」即起至2/13擴大訓練 20處可掃QRcode

新北市AI公車站長擴大試辦站點。（記者董冠怡攝）

台北市、新北市去年8月發布全國首創「AI公車站長阿明」，第1階段選在4個站點試辦1週，以實體機台問答和掃描QRcode，即時回應民眾搭乘公車的問題，減輕駕駛工作負擔，經300餘名使用者反饋意見優化，即起開放第2階段訓練，1月26日至2月13日，可於雙北各10個指定公車站點，掃描QRcode，擇定語言後，透過語音或文字輸入說明乘車需求。

雙北交通局提醒，「阿明」不會要求提供個資、銀行帳號或密碼，也不會要求加入不明社群、掃碼或跳轉網頁等，如有恐是詐騙。

雙北訓練「阿明」的各10個公車站位，是以駕駛較常被問問題的站位為主，QRcode皆張貼於候車亭內，包括台北市的市政府（松壽，往西）、捷運大安站（信義，往西）、捷運西門站（往北）、捷運西門站（往南）、捷運南京復興站（往西）、捷運民權西路站（往東）、民權中山路口（往東）、台北小巨蛋（往南）、台電大樓（往北）、台大醫院（往北）。

新北市交通局運輸管理科長許芫綺表示，新北市有捷運淡水站（往東）、 捷運蘆洲站（往北）、捷運輔大站（往西）、捷運永寧站（往北）、捷運七張站（往北）、新北板橋公車站（第一月台，往北）、林口轉運站（第一月台，往北）、區民廣場（往東）、恩主公醫院（往西）、汐止（往東）。

台北市公共運輸處智慧運輸科長張耿禎表示，第一階段民眾反饋意見多為語音辨識、QRcode手機操作問題，以及不同路線、到站時間的路線規劃內容，或是詢問站位資訊僅給路線圖，藉由提升公車語意問句樣態多元性，增加辨識成功率，使用者介面設計更直覺，掃描QRcode進入網頁，點選麥克風或小鍵盤，即可語音或文字詢問，也可提供前往目的地的所有路線和預估到站時間，直接回答問題。

根據實測，如果從市政府（松壽）站掃描QRcode，進入搜尋介面輸入「請問這邊有到板橋435藝文特區嗎？」可能會顯示「本站沒有路線會直接抵達您的目的地，是否需要協助找尋轉乘路線」，業者華夏科技說明，系統不會只跟民眾說無法查詢，而是有上下文對話功能，若有需要進一步的旅運規劃可以告知，可獲得合適方案作為參考。

英語方面，以語音詢問「how can I get to NTU hospital」，語速太快會變成「how can I get to into hospital」，使得系統無法辨識，跳出「there is no direct route from this stop to your destination」，一樣會用英文詢問是否需要轉乘方案，放慢速度後即可成功辨識。

交通局補充，由於前一次較少英語等外籍人士使用，這一次希望可以有所增加，語意辨識正確率提升數據尚無統計資料，但有不斷在擴充資料庫，以利系統更能對應到問題，目前也沒有日本、韓語版本，未來會再視情況加入；台語部分，須待國內有相關成熟的大語言模型建置成功再行評估；台灣國語只要民眾講過，就會被記錄下來一併優化，預計今年4月進行第3階段，評估是否擴大範圍等後續執行方向。

台北市公共運輸處智慧運輸科長張耿禎說明優化內容。（記者董冠怡攝）

