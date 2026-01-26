為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本北海道大雪「自由行交通大亂」 台灣旅行社調整行程

    2026/01/26 13:33 記者蔡昀容／台北報導
    北海道大雪影響當地交通。（法新社）

    日本北海道札幌市25日下起世紀暴雪，新千歲機場對外巴士、列車停駛，7000多名旅客滯留機場一晚。不少自由行旅客因此行程大亂，旅行社則多以變更行程或路線因應。

    北海道大雪影響當地交通，部分道路封閉，新千歲機場往返東京羽田、關西機場部分航班停飛，前往札幌等地列車也有停駛情況，民眾進退不得，機場為此旅客過夜休息。著急返台的自由行旅客也措手不及，叫不到計程車，赴機場包車甚至喊到7萬元日圓。

    旅遊作家943表示，交通資訊不要只看Google Map，要到各單位官網查詢。火車或巴士因天氣停駛，可全額退票不收手續費；坐到一半停駛的話，剩下那段可以退；JR特急如果誤點超過2小時，特急券可以退款，但乘車券不行。

    遇極端氣候，943建議「能不動就不動」，若非動不可，請以「地鐵＋短程計程車」為唯一考量，地鐵不受大雪影響，當雪大到連數百公尺道路都難以辨識時，可搭乘計程車從地鐵站出口到飯店；計程車不適合長程，例如從市區到機場，車資兩萬日圓還不一定有車願意跑。

    943建議，若有大雪情報，下雪前就要準備應變，「保命、保財、保行程」，地下街如同地下城是補給及避難堡壘，地下鐵是救命稻草，有住宿需求也要趕緊辦理續住；該花的錢要花，但各式理賠憑證要收好，就能降低損失。

    交通部觀光署表示，經瞭解，團體旅客方面，旅行社以變更行程或路線因應，未有無法返台的情況。觀光署會持續關注相關情況。

    雄獅旅遊表示，團體行程尚未出現重大影響，旅客安全無虞，公司已啟動應變機制，與當地合作夥伴及航空公司保持密切聯繫，將依天候與交通狀況彈性調整行程，並以旅客安全為最高優先考量。燦星、可樂旅遊除可能因應大雪調整行程，無重大影響。

    五福旅遊總經理王哲彥分析，國內大型旅行社帶北海道團的經驗豐富，面對天氣、路況異動，多能靈活調整餐食及景點；現在自由行旅客比例越來越高，佔出國人次三分之二，但隨時調度、給予旅客保障，正是旅行團展現的優點及價值。

    旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽提醒，日韓冬季易遇大雪，可能造成飛機停飛滯留或嚴重延誤，建議旅客投保旅遊不便險。

