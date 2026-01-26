為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    安平書香迎春借閱贈手寫春聯 書法老師揮毫近500份

    2026/01/26 13:32 記者王姝琇／台南報導
    安平區公所邀請研墨書會多位書法老師現場揮毫贈春聯。（記者王姝琇攝）

    迎接馬年到來，為推廣社區閱讀風氣並傳承書法藝術，安平區公所邀請研墨書會多位書法老師現場揮毫，提供近500份手寫春聯供民眾免費索取。

    區長蕭泰華表示，迎接農曆春節到來，公所響應辦理借書贈送春聯的活動，以手寫春聯的傳統與民眾一起迎接新年。本項活動除了象徵除舊佈新及推廣閱讀風氣，大家一起歡喜迎新春外，更透過春聯上雋永的字句來使民眾貼近藝文生活。

    研墨書會指導老師王惠汶帶領卓俞萍、蔡天健、李麗琦、林瑜美、郭芳純、石瑞雲、陳秀美、吳榮昆、張庭禎等多位書法老師現場揮毫，近500份包括對聯、春條、斗方等不同形式大紅春聯滿掛喜氣洋洋，吸引大批民眾參與借閱贈春聯活動。

    蕭泰華說，看著現場大小讀者攜家帶眷參與，透過借書換取春聯，讓讀者在充滿書香氛圍，帶回有溫度的手寫春聯，比市售的更有紀念意義，是獨一無二的新春祝福。也預先祝福市民朋友新的一年龍馬精神、馬到成功，事事順利。

    安平區公所邀請研墨書會多位書法老師現場揮毫贈春聯。（記者王姝琇攝）

