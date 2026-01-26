新北新莊建複合式轉運站年底動工 2030年完工啟用

新莊知識產業園區將興建複合式轉運站，圖為完工模擬圖。（圖由新北市交通局提供）

新北市政府推動「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」，今（26）日與宏匯環三份有限公司簽訂BOT開發契約，將引進民間資金逾86億元，打造結合公共運輸、商業設施和休閒機能的複合式轉運站，預計今年底動工、2030年完工啟用。

新北市長侯友宜指出，這處轉運站規劃興建17個大客車月台及候車設施，並提供874格汽車停車位與1069格機車停車位，同時打造大型景觀平台及立體人行動線，串聯周邊基地及捷運場站，強化轉乘效能及兼顧行人安全，提升交通便利性。

侯友宜說明，本案開發基地面積約1.5公頃，位於捷運新北產業園區站交會點，且鄰近國道1號，交通區位條件優越，未來將與美國GP建築設計有限公司合作，打造取得黃金級綠建築及智慧建築標章的複合型轉運站。完工後將承接原三重轉運站38條非通勤型中長途國道客運路線，預估國道客運全日旅次起迄量約7100人次，可有效提升區域公共運輸服務量能，發揮雙捷運結合機場捷運預辦登機的交通優勢，成為國內外旅客停留與轉乘的重要節點。

交通局長鍾鳴時指出，配合轉運站整體開發，交通局已研擬調整周邊福慧路的車道配置，並檢討多條大客車可行的替代進離場動線，盼降低對地區交通影響；同時，市府正在辦理「擴大楓江附近地區都市計畫」，檢討交通路網，爭取將福慧路由15公尺拓寬至20公尺，並於新五路預留公車優先道等交通配套措施。

交通局表示，這是新北市交通局首次以促參BOT模式推動的交通轉運站建設，期望透過宏匯團隊豐富的促參經驗，導入民間創新經營與管理模式，配合基地周邊都市發展，打造兼具公共運輸轉運、商業與休閒機能的複合型轉運站，成為新北市重要的交通與觀光地標。

新莊知識產業園區的轉運站結合公共運輸、商業設施與休閒機能，預計今年底動工、2030年完工。圖為完工模擬圖。（圖由新北市交通局提供）

新北市政府推動「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」，今（26）日與宏匯環三份有限公司簽訂BOT開發契約。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」，今（26日）舉行簽約儀式，邀請地方民意代表出席。（記者賴筱桐攝）

