守護弱勢學童 台南寒假補助餐食及愛心票卡

為確保經濟弱勢學生在寒假仍能獲得穩定餐食與妥善照顧，教育局攜手社會局結合民間資源與各界力量，持續推動寒假午餐補助及愛心餐食措施，透過公私協力方式，守護學童基本生活需求，讓孩子安心度過寒假。

市長黃偉哲表示，學期間由學校午餐廚房提供完善供餐，寒暑假也持續不中斷關懷。針對低收入戶學生，市府提供寒假午餐補助；中低收入戶、家庭突遭變故或經導師認定清寒者，若到校參與活動可統一規劃提供每餐70元餐食；社會局同時針對弱勢家庭兒少，透過社工專業評估機制，提供「愛心餐食數位票卡」，學生可於全市多處超商及特約餐飲門市兌換餐食。

教育局長鄭新輝指出，各校可依學生實際需求與在地條件，彈性規劃寒假供餐方式，包括與周邊超商或符合衛生規範之餐飲業者合作，採餐券、簽單或提供等值食材等方式，確保學生用餐便利無虞。教育局亦要求各校加強宣導相關補助措施，讓有需要的學生都能即時獲得協助。另，也要求各校主動掌握經濟弱勢及高關懷學生狀況，落實追蹤、關懷與輔導機制。

