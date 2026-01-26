南投氦氣球樂園開放縣民預約免費體驗 3天1700個名額

南投九九峰氦氣球樂園，2月12日起3天，開放縣民線上預約免費人園。（南投縣政府提供）

南投縣政府斥資約5.22億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球樂園，正緊鑼密鼓進行氦氣球安裝建置作業，縣長許淑華今（26日）在縣務會議表示，九九峰氦氣球園區縣府將於2月12日至14日3天，開放草屯鎮民及南投縣民線上預約免費入園體驗，3天共1700個名額。

九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，園區除建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，最大賣點是從法國 Aerophile公司引進最新型Aero30NG引進超輕型球體，每次可搭乘30人，以繫留方式升至最高300公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

縣府觀光處今在縣務會議報告九九峰氦氣球遊憩園區籌辦進度，表示目前正加緊安裝建置氦氣球，並進行安全檢測等審查作業，預計1月28日進行升空測試。

許淑華則宣布，九九峰氦氣球園區預計2月11日試營運，縣府將於2月12日至2月14日3天，開放草屯鎮與南投縣民採線上預約方式免費入園搶先體驗，其中草屯鎮居民提供1000個名額、南投縣民700個名額，讓縣民能優先感受新景點魅力，預約採分時段入場，名額有限，民眾要把握機會。至於預約細節、後續正式營運的入園票價與優惠措施，縣府將於在2月4日南投燈會記者會中對外說明。

南投九九峰氦氣球樂園，建置森林空中探索步道等設施。（南投縣政府提供）

南投九九峰氦氣球樂園，目前正進行氦氣球安裝建置。（南投縣政府提供）

南投九九峰氦氣球樂園，以繫留方式搭載遊客升空，鳥瞰九九峰四周美景，此為示意圖。（南投縣政府提供）

