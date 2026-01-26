為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖主管工作會報表揚全國模範公務人員 發動連署提高離島加給

    2026/01/26 13:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    榮獲去年全國模範公務人員員歐文潔科長，獲得縣長陳光復表揚。（澎湖縣政府提供）

    榮獲去年全國模範公務人員員歐文潔科長，獲得縣長陳光復表揚。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府今（26）日召開主管工作會報，由縣長陳光復主持，邀請去年榮獲「全國模範公務人員」代表、工務處採購執行科長歐文潔，分享多年來在政府採購與公共工程管理上的實務經驗與成果。並發動所屬員工連署，爭取離島加給與金馬同級。

    去年工務處採購執行科長歐文潔及行政處資訊科長陳富宗榮獲「全國模範公務人員」殊榮。其中澎湖唯一火化場所「菊島福園」，在歐文潔科長與團隊協助下，完成2座環保庫錢爐設置，並推動火化爐汰舊換新工程、輔導油槽合法化取得雜照與消防許可，增設撿骨集塵設備取代傳統風扇降溫方式，同時新建6間停棺室，打造友善、安全、節能減碳的殯葬環境。

    另外，陳光復提出澎湖離島加給與金馬同級！澎湖離島年資加成與金馬同級！2023年陳光復成功向中央爭取，把公務人員最關鍵的『基本數額』推到9790元，和金門、馬祖一樣。這是中央體恤軍公教人員為澎湖奉獻的重大里程碑。

    陳光復表示3年前政治承諾，還有一件事必須完成，那就是「澎湖離島年資加成與金馬同級」。此事至今仍卡在中央的最後一關！這些年澎湖縣政府也循管道多次反應，只為完成這艱難的最後一哩路。目前的僵局，不是因為不爭取，而是中央制度的高牆需要更多的衝撞！

    他希望澎湖縣民可以紙本連署，只要大力表示「我挺年資加成」，凝聚眾人的力量向中央討公道，衝撞中央的制度高牆。

    澎湖縣長陳光復要求民眾連署，爭取澎湖離島加給與金馬同級。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復要求民眾連署，爭取澎湖離島加給與金馬同級。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播