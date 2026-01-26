澎湖主管工作會報表揚全國模範公務人員 發動連署提高離島加給

榮獲去年全國模範公務人員員歐文潔科長，獲得縣長陳光復表揚。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府今（26）日召開主管工作會報，由縣長陳光復主持，邀請去年榮獲「全國模範公務人員」代表、工務處採購執行科長歐文潔，分享多年來在政府採購與公共工程管理上的實務經驗與成果。並發動所屬員工連署，爭取離島加給與金馬同級。

去年工務處採購執行科長歐文潔及行政處資訊科長陳富宗榮獲「全國模範公務人員」殊榮。其中澎湖唯一火化場所「菊島福園」，在歐文潔科長與團隊協助下，完成2座環保庫錢爐設置，並推動火化爐汰舊換新工程、輔導油槽合法化取得雜照與消防許可，增設撿骨集塵設備取代傳統風扇降溫方式，同時新建6間停棺室，打造友善、安全、節能減碳的殯葬環境。

另外，陳光復提出澎湖離島加給與金馬同級！澎湖離島年資加成與金馬同級！2023年陳光復成功向中央爭取，把公務人員最關鍵的『基本數額』推到9790元，和金門、馬祖一樣。這是中央體恤軍公教人員為澎湖奉獻的重大里程碑。

陳光復表示3年前政治承諾，還有一件事必須完成，那就是「澎湖離島年資加成與金馬同級」。此事至今仍卡在中央的最後一關！這些年澎湖縣政府也循管道多次反應，只為完成這艱難的最後一哩路。目前的僵局，不是因為不爭取，而是中央制度的高牆需要更多的衝撞！

他希望澎湖縣民可以紙本連署，只要大力表示「我挺年資加成」，凝聚眾人的力量向中央討公道，衝撞中央的制度高牆。

澎湖縣長陳光復要求民眾連署，爭取澎湖離島加給與金馬同級。（記者劉禹慶攝）

