祈福台南 佛光山南台別院送暖10萬份臘八粥

市長黃偉哲分贈臘八粥予市府員工。（台南市政府提供）

佛光山南台別院每年佛陀成道日（農曆12／8）準備臘八粥，不僅在道場供應禮佛信眾，也分送政府單位、公司行號及弱勢團體共享。南台別院住持滿舟法師今送臘八粥及春聯至南市府，市長黃偉哲回贈蘭花致謝。

滿舟法師送臘八粥及春聯「和諧共生．馬到成功」到市府並表示，今年元旦起於27個據點分送10萬份寓意智慧慈悲的臘八粥供民眾享用，來到台南市政府為最後一站，圓滿完成。臘八粥是象徵佛陀慈悲，在寒冬送暖，祝福台南市民平安吉祥。

黃偉哲說，臘月來臨就是歲末寒冬時節，對於弱勢民眾來說特別需要協助照顧。南台別院提供10萬份臘八粥予社會大眾分享，每碗粥都包含佛陀的慈悲精神，期望大家齊心協力發揮供養佛陀精神，讓臘八的喜氣民俗傳統延續，也為台南祈福。

相傳，佛陀成道前曾苦行6年而未證悟，決定放棄苦行的方式，當佛陀來到尼連禪河邊時，因過度飢餓導致體力不支，昏厥倒地，幸蒙牧羊女供養乳糜，佛陀飲用後，體力逐漸恢復，回到伽耶山端坐在菩提樹下，金剛座上，立誓不證菩提絕不起座，終於在12月8日夜睹明星悟道，故是日稱為「佛成道日」，因此每年佛陀成道日寺廟道場會烹煮臘八粥，供大眾享用。

佛光山南台別院住持滿舟法師（左）親送臘八粥及春聯到市府。（台南市政府提供）

滿舟法師向市長黃偉哲說明今年贈粥情形，27據點分送10萬份，象徵10萬份祝福。（台南市政府提供）

