    首頁 > 生活

    春節讀好書！ 新北圖書館推捐「漂」書100本免費到府載運

    2026/01/26 13:02 記者羅國嘉／新北報導
    農曆春節到來，家家戶戶開始準備年終大掃除，新北市立圖書館歡迎民眾捐書。（記者羅國嘉攝）

    農曆春節將至，新北市立圖書館推出「漂書」年節活動，鼓勵民眾將家中閒置好書捐出，讓閱讀在年節期間持續流轉。館長吳佳珊表示，2月2日至2月12日捐書達100本即可免費到府載運，並將募集到的書放置各漂書站點，供返鄉與出遊民眾免費取閱；春節期間也規劃「年節閱讀福袋」與「好書上桌．幸福滿桌」等活動，讓市民在假期中也能享受閱讀。

    吳佳珊指出，除推出捐書活動，同時將於2月9日至2月13日推出「年節閱讀福袋」，精選5本適合春節閱讀的書籍，採取盲借方式，讓民眾在新年期間增添閱讀儀式感。此外，「好書上桌．幸福滿桌」漂書活動也將提供多種類型的書籍，包括文學小說、烹飪、手作、旅遊及兒童圖書等，讓讀者在享用年菜之餘，也能帶回豐富的精神食糧。

    吳佳珊表示，新北市29區圖書分館準備超過上萬本熱門新書與上千部影片、動畫，春節期間（2月7日至2月23日）將提高借閱冊數至40本，並延長借閱期限，讓民眾在假期能更自由選書、安心閱讀。相關活動與借閱資訊可至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

