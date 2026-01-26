台南北門頭港排水治理工程完工 強化防洪能力

「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。（記者王涵平攝）

「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。台南市長黃偉哲表示，透過護岸背填培厚及生態友善工法，大幅提升排水護岸安全性，同時兼顧低碳與生態保育。

北門區屬沿海低窪地區，強降雨或海水倒灌時，常發生積淹水情形，為強化抵禦沿海暴潮及颱風豪雨防洪能力，南市爭取水利署前瞻水安全計畫7000萬元辦理改善，竣工典禮有黃偉哲、經濟部水利署六河分署長林玉祥與地方各界人士出席，黃偉哲指出，頭港排水治理工程部分原料使用整治白河水庫的清淤土方，不僅節約部分材料費，還省下運送土方的費用，可說是兼顧水庫維護與資源循環再利用。

水利局長邱忠川表示，本案工程全額由中央補助，主要施作內容為頭港排水左岸護岸改善，長度約1263公尺。考量工程緊鄰北門重要濕地，全線採用背填培厚及柔性工法強化護岸穩定性，並與既有海堤防線相互銜接，整體改善範圍涵蓋北門里、永隆里及井仔腳鹽田風景區等區域，約350公頃土地可免受暴潮與積淹水威脅，對在地約500戶居民及重要經建設施的防洪安全具有顯著提升效果。

水利局指出，規劃設計階段即導入多項生態與低碳理念，減少混凝土使用，改以天然材料施作，整體工程碳排量相較傳統工法降低近9成。未來透過補植海桐、苦檻藍、馬鞍藤等原生濱海植物，持續復育濕地植生，並結合拋石工法營造多孔隙棲地環境，可望達成防洪安全、濕地生態與親水環境共融的多重效益。

