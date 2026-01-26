為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南北門頭港排水治理工程完工 強化防洪能力

    2026/01/26 13:06 記者王涵平／台南報導
    「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。（記者王涵平攝）

    「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。（記者王涵平攝）

    「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。台南市長黃偉哲表示，透過護岸背填培厚及生態友善工法，大幅提升排水護岸安全性，同時兼顧低碳與生態保育。

    北門區屬沿海低窪地區，強降雨或海水倒灌時，常發生積淹水情形，為強化抵禦沿海暴潮及颱風豪雨防洪能力，南市爭取水利署前瞻水安全計畫7000萬元辦理改善，竣工典禮有黃偉哲、經濟部水利署六河分署長林玉祥與地方各界人士出席，黃偉哲指出，頭港排水治理工程部分原料使用整治白河水庫的清淤土方，不僅節約部分材料費，還省下運送土方的費用，可說是兼顧水庫維護與資源循環再利用。

    水利局長邱忠川表示，本案工程全額由中央補助，主要施作內容為頭港排水左岸護岸改善，長度約1263公尺。考量工程緊鄰北門重要濕地，全線採用背填培厚及柔性工法強化護岸穩定性，並與既有海堤防線相互銜接，整體改善範圍涵蓋北門里、永隆里及井仔腳鹽田風景區等區域，約350公頃土地可免受暴潮與積淹水威脅，對在地約500戶居民及重要經建設施的防洪安全具有顯著提升效果。

    水利局指出，規劃設計階段即導入多項生態與低碳理念，減少混凝土使用，改以天然材料施作，整體工程碳排量相較傳統工法降低近9成。未來透過補植海桐、苦檻藍、馬鞍藤等原生濱海植物，持續復育濕地植生，並結合拋石工法營造多孔隙棲地環境，可望達成防洪安全、濕地生態與親水環境共融的多重效益。

    「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。（圖由水利局提供）

    「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。（圖由水利局提供）

    「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。（圖由水利局提供）

    「北門區頭港排水治理工程」今日舉辦竣工典禮，完成護岸改善1263公尺。（圖由水利局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播