竹市YouBike前30分鐘免費未上路就宣傳 民眾怨騙人

新竹市府騙很大！市府去年底宣布今年起YouBike前30分鐘免費，但此政策還未上路，遭市民怨是騙人的！（記者洪美秀攝）

新竹市府騙很大！市府去年底宣布今年YouBike除再新增50個站點，也要實施前30分鐘免費政策，但有市民投訴指稱，日前從舊社國小騎到頭前溪左岸公園20分鐘，依然被扣款。直批市府的前30分鐘免費政策是騙人的，還未上路的政策就大肆宣傳，是唬弄市民。

市府交通處表示，因辦理車輛採購、系統軟體設定等前置作業，待前置作業完成後才會實施。

市民投訴稱，根本還沒法上路執行的前30分鐘免費上路政策，市府到處宣傳，把市民當冤大頭，原本鼓勵市民騎YouBike做為低碳運輸工具，結果根本沒有前30分鐘免費，現在已是1月下旬，市府也沒給出何時上路的回應，只會畫大餅說空話搞內宣，實在讓人氣憤。

巧的是市府交通處今天又再度發新聞稿稱YouBike使用量騎乘人次已突破1300萬，市府去年完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車；今年將再擴增50個站點，並增購1000輛公共自行車，且推動「站加倍、車加量、前30分鐘免費」政策，卻遭市民打臉，前30分鐘免費的政策是騙人的，根本還未上路。

