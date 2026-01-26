為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陽明山上銀灰橋身、橘紅護欄 馬槽橋換新裝

    2026/01/26 12:50 記者何玉華／台北報導
    銀灰橋身、橘紅護欄的馬槽橋，在滿山綠意中相當搶眼。（台北市新工處提供）

    銀灰橋身、橘紅護欄的馬槽橋，在滿山綠意中相當搶眼。（台北市新工處提供）

    陽明山陽金公路上的馬槽橋，長期受環境高濕度、風吹日曬雨淋影響，橋體外觀斑駁退色；台北市工務局新建工程處去年進行「馬槽橋油漆美化工程」，改善橋梁外觀並提升設施耐久性，已在去年底完成，鮮明的顏色在碧翠的山林中，別見風采。

    馬槽橋地處陽明山的重要交通節點，也是陽明山的地標之一，新工處維護科科長羅馨宜表示，去年7月辦理「馬槽橋油漆美化工程」，針對橋樑檢測的缺失進行修復並辦理全橋及護欄油漆美化，不僅可延長橋梁的使用年限，也同步提升橋梁視覺辨識度與行車安全。去年11月完工後，嶄新的銀灰色橋身，搭配亮眼橘紅色護欄，在綠意環繞的山林景緻中格外吸睛。

    羅馨宜說，春節期間出外遊玩，若有到陽明山國家公園馬槽橋附近時，不妨多留意油漆美化後的馬槽橋。周邊還有許多著名的旅遊景點，如馬槽溫泉、擎天崗草原、冷水坑、小油坑、夢幻湖、竹子湖、二子坪及七星山步道等。

    油漆美化後的馬槽橋。（台北市新工處提供）

    油漆美化後的馬槽橋。（台北市新工處提供）

    油漆美化前的馬槽橋，受環境濕度等因素影響，灰暗無光。（台北市新工處提供）

    油漆美化前的馬槽橋，受環境濕度等因素影響，灰暗無光。（台北市新工處提供）

    油漆美化後的馬槽橋，不再灰暗無光。（台北市新工處提供）

    油漆美化後的馬槽橋，不再灰暗無光。（台北市新工處提供）

