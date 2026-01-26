中市清水區公所攜手慈濟 推動社區防災士培訓課程

參訓學員實作社區災害緊急應變作為及簡易急救。（民政局提供）

台中市清水區公所攜手財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，舉辦為期2天的社區防災士培訓課程，盼藉此厚植社會韌性，強化在地防災知能，並提升社區自主防救災能力。民政局長吳世瑋表示，這次課程共有100位學員參訓，學員完成訓練後將成為地方防災的重要支援力量，為台中市及海線地區防災體系再添堅實生力軍。

吳世瑋指出，市府重視災害防救工作，並積極推動「防災士培訓」制度，期望透過系統化與在地化的教育訓練，逐步建構從中央到地方、從政府到社區的多層次防災體系，全面提升城市整體防災韌性。這次清水區公所主動結合民間單位資源，透過公私協力方式共同辦理培訓課程，並感謝慈濟志工長期投入防災及公益服務，秉持「共善」的大愛精神，充分展現「政府資源有限、民力無窮」的力量，為市民生命與財產安全提供更周全的保障。

清水區長蔡慶生表示，防災工作講求即時應變與事前整備，更需要全民共同參與，這次與慈濟的合作，不僅引進專業且實務兼具的防災專業資源，更讓防災觀念從政府層面向下紮根至社區鄰里，進一步強化社區自助、互助及公助的整體防救災能力，逐步建立自主防災的共識與行動力。並呼籲民眾踴躍投入防災士培訓行列，強化自身防災知能，攜手打造更安全、更具韌性的家園。

佛教慈濟慈善基金會港區合心洪萬德師兄表示，慈濟長期投入防災教育推廣，並持續與公部門攜手合作，透過系統化訓練及經驗傳承，協助建構社區自主防災網絡，期盼學員能將防災觀念落實於日常生活，在災害發生時發揮即時應變與互助守望的力量，將災害損失降至最低，共同守護珍愛的家園。

這次參訓對象包括慈濟成員、清水區防災協作中心成員、韌性社區代表、各里里長及區公所同仁，課程內容涵蓋災害預防、應變處置、避難引導、急救技能及災後復原等關鍵環節，並以情境模擬方式強化實務演練，期培育學員成為社區防災的「種子教官」，讓防災意識深入每個角落。

