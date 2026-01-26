為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣霍諾德？彰化二水國中 學生要攀岩登頂15公尺才能畢業

    2026/01/26 12:20 記者顏宏駿／彰化報導
    二水國中畢業生都具備攀岩技巧，學生攀越高牆才能取得畢業證書。（照片翻攝自二水國中臉書）

    二水國中畢業生都具備攀岩技巧，學生攀越高牆才能取得畢業證書。（照片翻攝自二水國中臉書）

    美國攀岩好手霍諾德成功攀登「台北101」，引發國人對「攀岩運動」的關注！台灣能否出一個像霍諾德的本土攀岩高手？彰化這個學校最有機會，二水國中校園內有一座全縣最大的攀岩場，該校學生每學期要上6堂攀岩課程，畢業時要登頂15公尺高，才能領得畢業證書，「攀岩」成為學生最熱衷的運動。

    二水國中被喻為「全縣最會爬」，學生愛攀岩，也感染到家人，親子會在假日攜手挑戰攀岩牆，而昨天家長看著霍諾德成功挑戰「台北101」，都感至無比興奮，他們也希望台灣出一個挑戰台北101的攀岩好手。

    二水國中的攀岩場佔地1.5公頃，它是中部知名的攀岩聖地，除了有高15公尺攀岩牆，週邊還有巨人梯、大溜索、希望之島、絕壁登降、捕夢網、過五關、藤蔓路、高空獨木橋等20項極限挑戰設施，除學校辦理攀岩課程外，民間利用場地成立「泰山體驗營」，積極推動攀岩和體能極限運動。

    二水國中校長吳建中說，「泰山攀岩場」是二水國中得天獨厚的資源，體育老師石克偉擁有攀岩教練證照，可以在保證安全的情況下，讓學生挑戰極限。學生循序漸進，練習攀岩技巧，有些人畢業後持續精進，也把這項技巧帶入生活，成為運動教練，也知道學會如何面對心理的恐懼，精進出強大的心理素質。

    他說，攀岩運動是二水國中獨有的傳統，學生藉由這項運動學會「如何面對恐懼」、「如何信任隊友」，攀岩是考驗體力、智力、耐力的運動，你要一步一步往上，先確保安全，再挑戰下一步，過程中會遇到「檻」，如何利用身體的肌力和慣性去突破。

