防青少年化妝傷健康 林月琴：產品標示應白話、校園增開美妝課程

民進黨立委林月琴舉辦「兒童及青少年化妝品使用行為」研究調查發布記者會 。（記者王藝菘攝）

我國市面化妝品去（2025）年底首度檢出禁用成分紅蘇丹，由於可藉皮膚、口食方式攝入、有致癌風險，衛福部隨後下架部分產品阻止蔓延；然爭議卻因兒少「容貌焦慮」而發酵。民進黨立委林月琴指出，國內青少年化妝品使用低齡化，但國內不只產品標示文字難懂，校園、業界對藥妝挑選、使用的教育也不足，呼籲主管機關改善，讓青少年能健康應對內心的「愛美」情結。

民進黨立委賴惠員分享，她發現國外青少年化妝情形較普遍，並會依節慶、場合打扮；台灣學生也在K-POP等流行文化影響下，出現化妝品使用的低齡化，相比校園健康課程聚焦性教育和運動，在美妝產品的知識教育、指引明顯不足。她認為，愛美不是問題，更重要的是讓孩子在使用產品時，也能具備正確的選擇觀念及判斷能力，以免誤用廉價產品傷害自身健康。

桃湛公民培力協會榮譽理事長、小學教師鄒新猷引述調查指出，有近7成受訪者表示在青少年時期就接觸美妝，但當時多半受「導購」資訊影響，凸顯藥妝知識有限、影響判斷能力；他另指出，逾半數學生支持學校開設美妝教育課程，同時也呼籲政府推出「白話版」產品選購指南、配合藥妝通路及專業人員的衛教指導，以正視聽。

對此，學生代表、國二學生蕭鈺儒說，他有部分同學長期戴口罩，除生病因素，令他感到意外的原因就是「容貌焦慮」，但在學校缺乏相關課程、校園政策支持下，這樣的現象持續存在；台南市兒少代表協會理事長楊昀臻指出，青少年的容貌焦慮不只在校園，甚至在職場打工時，也會迎合外界「禮貌」要求而上妝，無形承受心理壓力，呼籲職場去標籤化、校園則應落實多元價值，擺脫單一審美束縛。

民進黨立委林月琴表示，國內月前發生市面化妝品檢出紅蘇丹事件，顯示市售產品並非全然安全，對於兒少族群更是如此，她進一步引抗痘成分水楊酸為例、指出主流產品酸鹼值雖合乎標準，但濃度各異，儘管適用於成人，卻未必適合兒少。她呼籲，政府與成人有責任、義務為打造安全環境，青少年在接觸化妝品、學習自我表達的過程中，也能具備更完善的識別能力，進而化除容貌焦慮，確保身心健康成長。

