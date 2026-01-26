台北燈節規畫「雙展區、雙IP」 20條主題遊程串聯賞燈與城市探索

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，台北市觀光傳播局表示，今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手變形金剛與尚未公開的1大國際IP合作打造主題燈組，分別於西門町與圓山花博公園同步亮相。（圖由台北市觀傳局提供）

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，台北市觀光傳播局表示，今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手變形金剛與尚未公開的1大國際IP合作打造主題燈組，分別於西門町與圓山花博公園同步亮相。觀傳局除推出20條主題遊程，讓民眾暢遊台北，更與64家在地旅宿業者合作祭出專屬優惠，並結合「高鐵假期」推出交通住宿聯票，讓旅客輕鬆抵達台北。

配合燈節活動，台北市觀傳局提供民眾20條主題遊程，轉乘捷運即能輕鬆展開行程，串連賞燈與城市探索多元玩法。白天走訪中正紀念堂、南門市場與植物園一帶，感受歷史人文風情；或前往大稻埕、迪化街體驗傳統年節氛圍；亦可規劃漫遊陽明山、擎天崗等自然景點，飽覽城市與自然交織的迷人景色。夜晚再透過捷運便捷前往西門或花博展區賞燈，輕鬆完成一趟精彩、動靜皆宜的台北小旅行。

觀傳局表示，對尋求深度體驗的旅客，可依建議遊程安排2日或3日深度旅遊，暢遊雙展區周邊的龍山寺、台北省城隍廟、中山商圈及晴光商圈等景點，或前往內湖走訪白石湖吊橋、士林官邸參觀鬱金香（2月26日至3月8日）、台北玫瑰園欣賞玫瑰展（3月6日至4月6日）等，一次網羅人文、自然和花卉景觀。

