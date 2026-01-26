桃市府經發局1樓辦公空間調整 暫停公司登記速件櫃檯

市府前棟1樓西南側整修工程已完成，工廠及商業登記業務回歸1樓西南側服務。（圖由經發局提供）

桃市府經濟發展局表示，市府前棟1樓西南側整修工程已完成，今（26日）起工廠及商業登記業務回歸1樓西南側服務，公司登記因整修暫遷至後棟2樓，並暫停「隨到隨辦」速件櫃檯服務。

經發局指出，為提升行政效率，自去年11月10日啟動第1階段整修工程，優化商業登記流程，將過去分散的「預查、影印及審查」功能，在臨時櫃檯期間已整合為一站式窗口，讓職掌更趨明確。

經發局表示，隨著工程完工，工廠及商業登記今（26）日起正式回歸原辦公區，同步採取「縮減櫃檯、精實動線」配置，並將商業登記櫃檯由原先台銀收費處的對面，調整至台銀收費處旁，讓民眾辦理案件時能就近繳費，整體洽公動線更為直覺、流暢。

至於原位於1樓東南側的公司登記辦公區，今（26日）起將進行封閉整修，預計於4月底前完成，裝修期間，公司登記業務將暫時搬遷至市府後棟2樓西北側臨時辦公室繼續服務，請洽公民眾留意樓層變動；另，因應臨時辦公空間配置，公司登記於裝修期間將暫時停止「隨到隨辦」 速件櫃檯服務，現場仍維持公司登記案件之收件、領件及抄錄服務，為節省現場等候時間，建議民眾在裝修期間可多加利用線上申辦或郵寄方式辦理。

