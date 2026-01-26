新北完成97校通學廊道 拚今年達百校

三重永福國小周邊人行道透過設施整併與樹木移植等改善，淨寬提升至1.5公尺以上，慢跑民眾感受到平坦順暢的通行空間。（記者羅國嘉攝）

新北市政府推動「通學廊道安全改善計畫」成效逐步展現，市長侯友宜今（26）日前往三重區永福國小視察人行環境改善成果表示，目前已完成97所學校通學廊道改善工程，市府將如期在今年達成100校目標，讓孩子「平安上學去、安心回家來」，同時也讓居民共享更友善的步行空間。

養護工程處長鄭立輝指出，永福國小周邊人行道改善工程於去年8月1日開工，今年1月22日完工，工程將植栽、路燈、號誌桿及控制箱整合於帶狀廊道，排除通行障礙，人行動線淨寬提升至1.5公尺以上，提供連續且無障礙的行走空間；並透過帶狀植栽帶提供穩定土壤環境，降低颱風季倒伏風險。

請繼續往下閱讀...

另外，各路口依最新安全路口政策改善，包含擴大行人停等空間、行穿線退縮與縮短距離，並設置無障礙導盲設施與斜坡道，拓寬永福街、下竹圍街、永福街72巷等3處路口，全長約556公尺；更新老舊排水設施側溝頂板，並於學校側門設置兩段式車行斜坡道，全面提升通行安全。

工務局長馮兆麟說明，新北自2019年起推動通學步道改善，至今完成97校，其中41案爭取中央前瞻及校園周邊改善補助，經費約6億元，累計改善長度40.56公里、面積9萬4506平方公尺，每日受惠師生超過16萬人。市府將持續爭取行政院「永續提升人行安全計畫」4年400億補助，加速人本環境的建設。

議員顏蔚慈說，永福國小不只學童每天通學，鄰近義天宮廟口商圈與社區鄰里及捷運站，行人安全格外重要。這次中央補助約1100多萬元，加上市府自籌共投入2391萬元翻新通學環境。市府後續也應改善周邊巷弄步道、串聯完整的人行路網。

新北市養工處改善三重區永福國小周邊人行道，移除植栽等障礙物，並拓寬行人空間，創造優質通行環境。（記者羅國嘉攝）

新北市養工處改善三重區永福國小周邊人行道，移除植栽等障礙物，並拓寬行人空間，創造優質通行環境。（記者羅國嘉攝）

三重永福國小改善前後情況。（記者羅國嘉攝）

三重永福國小改善前後情況。（記者羅國嘉攝）

三重區永福國小人行環境改善完成後，代表新北市完成第97校通學廊道改善工程。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（右1）、副市長劉和然（左2）等人赴三重永福國小視察通學廊道工程。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法