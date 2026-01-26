北市2026樂活夜櫻季1/30登場 音樂、光影襯花美

2026樂活夜櫻季首場活動將於30日（週五）在內湖樂活公園展開，在燈光點綴下，樂活公園將成為夜間限定的賞櫻場域。（圖由台北市公園處提供）

2026樂活夜櫻季首場活動將於30日（週五）在內湖樂活公園展開，在燈光點綴下，樂活公園將成為夜間限定的賞櫻場域，展期至2月22日。配合樂活公園地下停車場完工，樂活二期公園也正式開放，民眾沿著賞花步道前行，可欣賞寒櫻、八重櫻與吉野櫻於夜間交錯綻放的景致，花期自1月底至2月底陸續綻放。

公園路燈工程管理處處長藍舒凢表示，今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，不僅有浪漫的櫻花步道，更在樂活公園內精心妝點了多樣化的裝置藝術與繽紛草花，透過光影設計，讓藝術與植栽交織出視覺層次，更結合了音樂、藝術與永續理念，重新定義夜櫻的迷人姿態，展現充滿層次感的春夜美學之旅。

花卉試驗中心主任林育正表示，為迎接花季開幕，特別規劃主題式活動，現場音樂與表演節目穿插，包含內湖在地學校音樂、舞蹈演出以及專業表演團體的人聲演唱，讓藝術表演自然融入花季景觀；同時，主題式活動當日也將設置風格市集，提供輕食與特色小點，讓民眾在賞花之餘，能透過味覺延續春夜的熱鬧氛圍。

公園處提醒，雖然周邊停車空間較往年充裕，仍建議多利用大眾運輸前往，可搭乘捷運文湖線至東湖站3號出口，步行約10分鐘即可抵達；或搭乘203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、紅2等公車至東湖社區站，步行約1分鐘即可進入園區。

內湖樂活公園的櫻花陸續綻放，花期預計到2月下旬。（圖由台北市公園處提供）

