台中大甲區經國路1866巷淹水問題 中央地方攜手斥資1700萬改善

台中市大甲區經國路1866巷因地勢低漥，加上一旁的灌溉溝「九張犁圳」通水斷面不足，出現淹水問題。（記者歐素美攝）

台中市大甲區經國路1866巷因地勢低漥，加上一旁的灌溉溝「九張犁圳」通水斷面不足，去年7月豪雨來襲即造成水淹半台車高，致交通中斷及淹入民宅造成民眾財產損失，經立法院副院長江啟臣及市議員李文傑等會勘協調，將斥資1700萬元，在1866巷路面下方新設2.0.mX1.5m分流箱涵改善，其中，農田水利署補助七成1190萬元、市府自籌三成510萬元，預計今年5月發包，約7個月完工。

立法院副院長江啟臣今天辦理大甲區經國路1866巷淹水改善工程會勘，農田水利署台中管理處副處長白政益、台中市水利局長范世益及市議員李文傑、當地孟春里長黃湘榕等皆出席。

江啟臣表示，民眾去年向李文傑議員服務處陳情經國路1866巷淹水，經他與李文傑會勘協調，向中央爭取經費，最近核定通過，總經費1700萬元，謝謝中央補助七成1190萬元，其餘三成510萬元則是由市府負責，中央與地方一起攜手解決地方淹水的問題。主因早年灌溉溝渠的通水斷面狹窄，現在很多臨時的強降雨，因排水不及造成淹水，透過溝渠的改善拓寬，加大排水量，避免淹水，並希望未來工程進行不要影響住戶居民的安全，同時在交通方面降低對民眾的影響。

水利局長范世億表示，大甲區經國路1866巷是「穿衣改衣」，發現下方有很多自來水或電信等管線，去年會勘後除經麻煩農水署幫忙，工程範圍內的天然氣、自來水、電信及電桿等管路也將在設計定案後，召開管遷協調會議，預計今年5月可以發包，工期為210個日曆天，約7個月。

當地的孟春里長黃湘榕及日南慈福福德會理事長張榮河表示，民眾擔心工程開挖會影響民宅安全及交通；范世億表示，交通影響難免，會儘量降到最低，因是在經國路1866巷路面下施工，不會影響民宅安全，水利局施工前會進行鄰近房屋的屋況鑑定，以避免工程糾紛。

立法院副院長江啟臣等會勘，說明大甲區經國路1866巷淹水改善工程進度。（記者歐素美攝）

