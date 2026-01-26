生成式AI圖文創作 高雄陽明國小倪欣芸搶進全國決賽獲獎

高雄市陽明國小5年級學生倪欣芸在「全國中小學電腦圖文創作比賽」決賽，獲生成式AI組佳作。（陽明國小提供）

AI已成為生活中不可或缺的科技幫手，生成式AI圖片創作也成了新興的學生競賽項目，「全國中小學電腦圖文創作比賽」決賽昨（25）日舉行，高雄市陽明國小5年級學生倪欣芸從全國數百件作品中脫穎而出，拿下創新的生成式AI組佳作，是桃園以南在該組別中唯一獲獎的學校和學生。

生成式AI為全國中小學電腦圖文創作比賽近年新增的創新競賽項目，規定只能用指令讓電腦生成，因仍屬發展階段，僅設少數佳作名額，不另定名次，陽明國小倪欣芸倪的作品在全國數百件作品中搶進決賽，並獲得佳作肯定。

請繼續往下閱讀...

倪欣芸表示，本屆主題為「成為善的種子」，她以畫面中央向上伸展、向下扎根的大樹象徵善意能在世界各處生長、連結與傳承；樹前的國小女孩就是自己，捧著泥土與樹苗，代表善的起點可以從日常微小而真誠的行動開始。

過程中倪欣芸使用Stable Diffusion與Gemini等多種AI生成工具，作品也融合守護地球、撿拾垃圾、家人共餐、雨中安撫流浪貓、海洋共生、閱讀學習與安慰他人等情境，傳達「善」不是口號，而是能照亮彼此、形成永續共同體的力量。

指導老師王琪表示，倪欣芸很有創新與自己的想法，平時就具備充足的數位素養與能力，能進入決賽並獲獎並不意外。

倪欣芸也分享，四年級時在學校老師鍾淑薇的引導下得知這項全國性比賽，去年參加團體組圖文競賽也曾獲獎，今年改挑戰生成式AI組，希望突破自我、嘗試新的創作方式。

倪欣芸使用Stable Diffusion與Gemini等多種AI生成工具，傳遞善的起點可以從日常微小而真誠的行動開始。（陽明國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法