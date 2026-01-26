為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非法旅宿重罰時代來臨 宜蘭縣開出首張百萬元罰單

    2026/01/26 11:00 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府針對非法民宿開出首張百萬元罰單，「發展觀光條例」修正後，非法旅宿重罰時代來臨。（資料照）

    「發展觀光條例」去年4月修正上路，對於非法旅宿業的裁罰金額大幅提升。宜蘭縣政府近期針對五結鄉一處非法民宿，開出首張最高額度的100萬元罰單並勒令停業處分，展現縣府打擊非法旅宿、守護旅客住宿安全的決心。據了解，業者不服裁罰已提出訴願。

    新修正的發展觀光條例，非法旅館罰鍰由10萬至50萬，提升為10萬至200萬元。非法民宿由6萬至30萬，提升為10萬至100萬元。非法旅宿廣告由3萬至30萬，調高為10萬至150萬元。

    宜蘭縣政府工旅處表示，這次受處分的非法民宿位於五結鄉，過去曾於110年11月因無證經營被裁罰6萬元並完成繳納，然而業者並未收手，工旅處去年7月現場查獲該民宿仍持續違法經營，且正有團體旅客辦理入住。

    經查，該非法民宿經營規模達18間客房，量體龐大且是累犯；縣府指出，依據「發展觀光條例」修正條文，及「發展觀光條例裁罰標準」，客房數達15間以上者處100萬元罰鍰，此案未領取民宿登記證而經營民宿事實明確，縣府經行政程序，在去年12月依法裁處100萬元罰鍰並勒令停業處分，成為修法後宜蘭縣首宗採用最高額度的裁罰案。

    縣府統計，宜蘭縣114年度共裁罰旅宿業169件，裁罰金額達1230萬元；較113年度的159件、1064萬元有明顯上升，也反映出縣府加強稽查及修法後裁罰基準提高影響，「發展觀光條例」修法後，罰金翻倍，非法旅宿重罰時代來臨，呼籲業者切勿以身試法。

    縣府工旅處呼籲，縣內旅宿業者應熟知並遵守最新法規，切勿心存僥倖，縣府除持續針對非法業者加強稽查、公布名單於官網，亦將積極輔導有意願的業者邁向合法化經營。工旅處同時提醒遊客，非法旅宿缺乏公共安全與投保保障，入住前應先至「台灣旅宿網」查詢合法旅宿，唯有選擇合法旅宿，才能確保自身的旅遊安全與權益。

