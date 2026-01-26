去年東縣10業者摘GTS「好旅行標章」全台最多 2家獲銀級

對於取得標章，縣府表示可加強國際市場對台東理解並吸引更多國際旅客。（縣府提供）

根據 Sustainable Travel Taiwan 公開資料，台東縣於去（2025）年共計有10家業者取得「好旅行標章」（Good Travel Seal, GTS），為全台取得家數最多的縣市，其中「晉領賞鯨」、「布客森林民宿」取得銀級標章，「夏卡爾民宿」、「奧麗雅安莊園民宿」、「竹湖山居」及「大地穗日一號至四號民宿」完成查核程序，台東縣府表示，在取得旅遊成績後將持續努力。

縣長饒慶鈴表示，隨著國際旅遊市場日益重視永續與責任旅遊，取得具公信力的國際永續認證，能協助台東建立清楚、可被國際市場理解與信賴的目的地形象，提升國際能見度與辨識度，也有助於吸引重視環境、文化與深度體驗的旅客來訪，提升旅遊品質與停留價值。

布客森林民宿負責人潘興華表示，導入國際永續查核制度，對微型旅宿而言是一段重新檢視自身經營初衷的過程，像是節能節水的設備使用、支持在地採購，或主動向旅客分享更深入的旅遊資訊，在國際查核的過程中，都需要被一一整理、記錄，以更嚴謹的方式呈現，雖然準備過程繁複，但更清楚理解自己所做的每一個選擇，並與國際永續旅遊的價值接軌。

縣府觀光發展處長卜敏正指出，GTS好旅行標章為國際永續旅遊體系中具高度公信力之認證制度，查核標準嚴謹、流程繁複，申請業者須依循國際永續旅遊相關準則，建立可被紀錄、檢視與追蹤的營運資料，並接受文件審查、實地查核及後續複審等多重程序，取得門檻高，對多數中小型及微型觀光業者而言是一項不小的挑戰。

