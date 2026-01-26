陳其邁宣布高雄「婚育宅」加碼 比例達40％

陳其邁（中）宣布高雄婚育宅加碼，比例達40%!（記者葛祐豪攝）

首次上稿 10:32

更新時間 11:34

高雄市長陳其邁今（26日）視察大寮社宅進度，同時宣布雙軌加碼方案，除中央釋出20%「婚育宅」外，市府再加碼20%，使得「婚育宅」比例來到40%，大寮社宅共將有154戶婚育宅；另推出「育兒租金補貼2.0」，權重加計更高！

請繼續往下閱讀...

由高市府自行興建、水利局代辦的大寮社宅第一期工程，緊鄰捷運橘線大寮站2號出口，交通便利，目前進度超前，可望於今年中完工。全區規劃384戶，包含套房、一房、二房與三房等多元戶型，並設置無障礙單元，以只租不售方式提供市民居住選擇。

陳其邁今天巡視大寮社宅第一期進度，他表示，為響應中央擴大照顧青年家庭政策，市府運用囤房稅收，針對年輕家庭最關心的居住需求，推出「婚育宅」與「育兒租金補貼2.0」雙軌加碼方案。「婚育宅」方面，除中央釋出20%外，市府再加碼20%，使得「婚育宅」比例來到40%，大寮社宅共有154戶婚育宅，讓新婚兩年內家庭、育有0到6歲小孩的家庭承租，年限最長12年。

此外，高市府也推出「育兒租金補貼2.0」，採用獨家的疊算式計算機制，涵蓋範圍更廣、權重加計更高，盼能實質減輕育兒負擔，落實高雄「敢婚、願生、樂居」的宜居目標。

陳其邁舉例說明，現在的租金補貼，如果有1個小孩是一次性補貼4000元，2個是8000元、3個是1萬2000元，若以家中有兩名小孩做試算，只要有一個是0到2歲，權重就增加1.5倍；另有設籍加碼2000元部分，兩個小孩例如一個8歲、另一個只要是0到2歲，租金補貼加碼再增加2000元，這樣累計加總是1萬6000元的租金補貼。

「婚育宅」概念結合社宅、包租代管及租金補貼三大方向，根據國土署規劃，從去年底起至2028年，將從社宅中釋出20%、共1.1萬戶婚育宅，讓育有0到6歲小孩的家庭最久可住滿12年；第一波將於去年底釋出1000餘戶，其中高雄有282戶。

大寮社宅樣品屋。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法