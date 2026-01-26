桃市囤積處理自治條例最快2、3月上路 跨局處介入囤積戶問題

桃園市政府。（資料照）

日前基隆一起火警因屋內囤積大量雜物釀成死傷悲劇，囤積戶問題再次浮上檯面，桃園市去年通過桃園市住宅囤積行為處理自治條例草案，今年1月已送行政院核定，最快2、3月上路實施，桃市府環境管理處表示，自治條例除了清理於法有據，也納入社會局、衛生局等系統協助後續關懷，避免住戶重複出現囤積行為。

各縣市都有囤積戶問題，礙於法規難以針對私人區域進行清理，桃市府環保局、消防局在2020年1場大量囤積物品的住宅火警後，曾盤點轄內囤積戶超過200戶，透過桃樂資收站資收物換民生物品或市民卡加值後，多數囤積戶已逐步清出堆積物，仍有少數持續有堆積問題，只能定期巡查堆積狀況，戶外若影響公眾可執行清理，但室內難有強制力，考量法規對囤積缺乏明確規範，桃市府跨局處研擬囤積行為自治條例草案，將囤積行為認定、稽查處理及多元協處同步納入，自治條例於去年底經市議會審議通過，因訂有裁罰需送行政院核定。

環管處表示，自治條例已於今年1月送行政院，核定最快1個月完成，經市府法務局公告後即可實施，其中，針對明確被認定有囤積行為者，明定所有人、使用人或管理人不得拒絕、妨礙或規避執行，若經勸導無效最高可處3000元罰鍰，並得按次處罰。

環管處也強調，自治條例的目標並不僅僅只是清理，解決囤積「症」的問題才能治本，自治條例很重要的一部分是跨局處解決囤積問題，在執行房屋囤積物品清理後，包括社會局及衛生局等系統，都將介入協助關懷，改善住戶的囤積習慣。

