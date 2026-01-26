阿里山黑熊侵擾趨緊張 石山引水道周邊估有10隻出沒

石山引水道周邊估計就有10隻黑熊個體活動。（嘉義林業分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署今年元月至今累計已接獲8起工寮或民宅受黑熊侵擾紀錄，顯示台灣黑熊棲地與人類生活區域交疊情況增加。嘉義分署除啟動監測與誘捕作業，也呼籲山區民眾與遊客務必掌握防範要訣，落實人熊和平共存。

嘉義分署表示，達邦、樂野與里佳村一帶頻繁發現黑熊蹤跡，海拔高度在989至1230公尺間，包括民眾通報其蜂箱疑似遭到黑熊啃食，這些區域的工寮冰箱也有被翻找食物的跡像。嘉義分署保育科與奮起湖工作站人員接獲相關通報後，已到熊出沒處安裝誘捕籠，放置龍眼蜜、香蕉及野生冬蜜等引誘物進行監測測試，並架設即時傳輸紅外線相機。

嘉義分署指出，根據相關資料統計，今年1月以來，台灣黑熊侵擾熱區主要分布於曾文溪至塔乃庫溪流域，雖然目前誘捕籠與相機尚未拍到個體，但據了解，光是石山引水道周邊估計就有10隻黑熊個體活動，因而在上週呼籲大家近期避免進入石山引水道進行登山、健行等遊憩活動。

嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內，露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。並呼籲所有進入山林的朋友，請勿遺留任何食物於山域環境，切記不要餵食野生動物或刻意接近拍攝，如果發現黑熊蹤跡，請保持距離並儘速通報林業保育署，通報專線0800-000-930（您您您救山林）。

今年以來台灣黑熊侵擾工寮或民宅足跡紀錄。（嘉義林業分署提供）

台灣黑熊侵擾民宅在門板留下痕跡。（民眾提供）

