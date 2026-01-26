為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市后里環保公園黃波斯花盛開 2月還有向日葵花海

    2026/01/26 09:28 記者蘇金鳳／台中報導
    台中后里環保公園目前正值波斯菊花海盛開。（市府提供）

    台中市后里環保公園花海繽紛，建設局於園區種植約3000平方公尺的黃波斯花海，已於1月中旬陸續盛開；接續在2月份，園區將再推出約5000平方公尺的向日葵花海；此外，今年第一季環保園區將迎來一對備受期待的「神秘嬌客—黑天鵝」，便增添后里環保公園的生機。

    建設局長陳大田表示，后里環保公園結合自然景觀與環保理念，提供市民優質的休憩與賞花空間，此次花海規劃採分階段登場，除黃波斯花海外，約5000平方公尺的向日葵花海預計於2月中旬接力綻放，高挺花姿迎向陽光，象徵活力與希望，為后里增添春意盎然的景象，民眾可利用春節前來踏青、野餐。

    陳大田表示，黃波斯與向日葵色彩鮮明、景觀層次分明，與園區遼闊草地及藍天相互輝映，十分適合市民及遊客於寒假及春節前後出外踏青、拍照留念。

    此外今年第一季環保園區將迎來一對備受期待的「神秘嬌客—黑天鵝」，亮相時程將於日後公布，勢必成為后里環保公園的新焦點，為旅遊體驗再添驚喜。

    建設局表示，后里花田綠廊-環保公園位於后里區堤防路北側，總面積約17公頃，園內設有林蔭步道、廣闊草坡、寵物專區、無障礙設施，以及「孩籽世界共融遊戲場」，兼具休憩、教育與親子共遊功能。

    台中市后里環保公園黃波斯、向日葵1至2月接力綻放。（市府提供）

