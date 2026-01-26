明冷空氣南下北台變天 週末另一波影響濕冷到下週

今白天期間各地平地大致為多雲或陰天，山區可能有局部短暫陣雨機會，北部、東半部高溫22-24度，中南部高溫有24-26度。（資料照）

今晨（1/26）各地雲量偏多，不過各地低溫明顯上升，普遍都已經回升到15度以上，白天期間各地大致為多雲或陰天；預估明（1/27）冷空氣南下，有機會達冷氣團等級，不排除高山有降雪機會，週末可能再有另一波冷氣團南下，將影響到下週。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今白天期間各地平地大致為多雲或陰天，山區可能有局部短暫陣雨機會，北部、東半部高溫22～24度，中南部高溫有24～26度，深夜過後到明晨桃園、大台北到宜蘭、花蓮一帶降雨會逐漸開始增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣。

明底層東北季風也將再增強，預報上來看有機會達到大陸冷氣團等級，整體水氣較多，白天期間迎風面的新竹以北到東半部地區有短暫陣雨，苗栗以南地區雲量偏多，山區也有局部短暫陣雨機會，苗栗以北到宜蘭高溫降到18～21度，中部及花東地區高溫22～24度，南部受影響還不明顯。

周二晚間到週三（1/28）中部地區也可能有局部短暫陣雨機會，南部大致維持多雲或陰天氣；這段時間水氣較多，因此不排除在週二晚到週三上午這段期間中北部高山地區又會有局部冰霰或降雪的機會出現。

週三（1/28）清晨中北部、東北部都市地區低溫14～16度，台北市低溫若降到14.4度以下就達到大陸冷氣團標準，空曠地區低溫可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16～18度，空曠地區可能降到14～15度左右。預估週三晚間到週四（29日）清晨輻射冷卻作用可能會出現，中北部、東北部都市地區低溫12～14度，空曠地區低溫更是只有10～12度，部分地區有機會降到10度以下，南部及花東都市地區低溫14～16度，空曠地區也可能降到12～14度左右，將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。

週四、週五（1/29～1/30）天氣好轉，預期除了迎風面的花東地區仍有局部短暫陣雨機會外，其他地方大致都是多雲或有陽光較為穩定的天氣。週四白天溫度也開始回升，北部、東北部高溫回升到19～21度，中部及花東地區高溫22～25度，南部高溫24～26度，週五溫度再升。

週末期間（1/31～2/1）則將再有一次鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下的過程，鋒面通過的時間點可能落在週六（1/31）下午到晚間，北東部天氣轉差的時間仍要再觀察。週日受到東北季風或大陸冷氣團配合中層短波槽通過影響，北東部持續有降雨機會，中南部雲量也偏將偏多，山區也有降雨的機會。同時溫度將再度下降轉冷，週末這波冷空氣有機會一直影響到下週一（2/2）甚至到下週二（2/3）清晨，持續時間可能較長一些。

吳聖宇提醒，總結來看本週至下週初將有兩次冷空氣南下，都有機會達到大陸冷氣團等級，第一次在週二（1/27）到週四（1/29）清晨，第二次在週六（1/31）到下週二（2/3日）清晨，兩次冷空氣都伴隨中層短波槽通過，降雨機會較多，因此不論是天氣、溫度在未來這7～10天內變動起伏都比較大，已經有春天天氣的感覺，要提醒大家多留意並且預做準備。

