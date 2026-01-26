快儲水！彰化市今天、員林市明天局部停水 最久9小時

台水公司表示因爲施工，彰化市、員林市，今、明兩天局部停水，提醒用戶提早儲水因應。（記者張聰秋攝）

彰化縣人請留意了！根據台灣自來水公司最新公告，彰化市與員林市將於今、明兩日（1月26日、27日）因工程施工進行局部停水，受影響區域的住戶請儘早做好儲水準備。

台水公司表示，為了提升居民用水品質及強化區域供水穩定度，今天辦理新裝工程停水施工改接作業，停水時間從今天上午11點到下午4點，共計5小時，停水範圍彰化市埔東街、埔陽街一帶。

請繼續往下閱讀...

緊接著明天（27日）員林市局部停水，為了辦理中山南路等路段管線汰換工程，以降低漏水風險並確保用水安全，員林市部分路段將停水。停水時間明天早上8點到下午5點，共9個小時，時間較久，停水範圍員林市中山路二段東側（2號至98號）、中正路543巷、新興街等沿線巷弄。

台水公司提醒，停水期間請民眾關閉抽水機電源，並配合節約用水。恢復供水後，初期若有水質混濁現象，請排掉前方暫時性濁水後再行使用。如有任何用水問題，可撥打客服專線「1910」洽詢。

台水公司提醒，彰化市、員林市停水期間，請民眾關閉抽水機電源，並配合節約用水。恢復供水後，初期若有水質混濁現象，請排掉前方暫時性濁水後再行使用。（圖擷取台水公司官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法