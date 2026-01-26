為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林縣校長主任甄選結果出爐 國中小共錄取55人

    2026/01/26 08:29 記者黃淑莉／雲林報導
    115年度雲林縣公立國中小學候用校長、主任甄選結果出爐。（記者黃淑莉攝）

    115年度雲林縣公立國中小學候用校長、主任甄選結果出爐。（記者黃淑莉攝）

    115年度雲林縣公立國中小學候用校長、主任甄選放榜，共計錄取校長20名、主任35名。

    雲林縣府辦理公立國中小學候用校長、候用主任甄選，今年候用主任首次增加推薦甄選，鼓勵目前代理主任，預計錄取名額，候用校長國中5名、國小15名；候用主任國中16名，推薦甄選、一般甄選分別為8名；國小30名，推薦及一般甄選各15名，在1月24日筆試，25日口試後公布錄取名單。

    國中候用校長5名；鄭鴻彰（馬光國中）、徐歆沛（古坑國中小）、陳泰安（東仁國中）、陳俊昇（斗六國中）、林宗翰（建國國中）。

    國小候用校長15名：羅雯萍（廉使國小）、黃俊憲（龍巖國小）、程璟滋（文昌國小）、何宥郁（成龍國小）、黃鈺婷（麥寮國小）、白秀青（東和國小）、郭威成（虎尾國小）、黃煥升（文正國小）、陳柏元（金湖國小）、鄭人豪（華山國小）、丁雪娟（越港國小）、鐘美芳（重興國小）、張嘉容（新光國小）、張惟翔（ 雲林國小）、李英豪（台西國小）。

    國中候用主任：一般甄選8名梁雅晴、沈政傑、蔡沂峰、劉意勤、廖淑蓉、李雅君、陳俊言、胡德旺。推薦甄選2名黃于凌、吳美儀。

    國小候用主任：一般甄選15名黃雅琳、陳又慈、莊彗君、楊愛嬋、楊惠萍、李昱成、陳品澄、陳怡君、李偉誠、蔡岳霖、張嘉麟、陳均輔、黃文俊、李奕曄、沈士勛。推薦甄選10名林雅惠、蔡宗旻、廖恆霈、李協宗、詹中達、黃建鴻、黃程俊、吳金生、詹敦智、游期伊。

