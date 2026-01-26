彰化和美全民運動館6大設施、田徑場 3月「開封」

彰化縣議員賴清美（右）與特助曾煥燁（左）到和美全民運動館場勘。（賴清美提供）

彰化縣人口第3多的和美鎮運動「不難」！總經費3.5億元的和美全民運動館總面積約3公頃，規劃室內游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室等6大核心設施及戶外田徑場，並搭配相關附屬設施，全館已完工驗收，並已成功招商，預計3月底「開封」營運，備受和美地區民眾高度期待。

彰化縣議員賴清美昨天與特助曾煥燁到場勘察時，正好有和美鎮民詢問「甚麼時候要開放，等不及要入館運動了」。賴清美指出，和美鎮人口僅次彰化市、員林市，長期以來欠缺大型的運動設施，讓和美人只能往校園跑，或是花錢跑健身房，大嘆「運動好難」，因此和美全民運動館從籌備、興建道完工備受地方矚目與期待。和美運動館腹地廣大好停車，但也希望未來啟用後，價格方面能優待和美、線西與伸港3鄉鎮的民眾。

彰化第4座的鹿港全民運動館也在施工中，該工程4億元經費全數由縣府自籌負擔，縣長王惠美力拚在她卸任前啟用。全館占地2公頃，將打造2層樓建築地標，由於鹿港以「港口貿易」起家，建築以海洋與浪花為建築外觀設計元素。館內規劃有室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場。預計今年底即可完工。

彰化縣議員賴清美（右）與特助曾煥燁（左）到和美全民運動館場勘，發現一些小瑕疵。（賴清美提供）

