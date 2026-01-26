為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化電動機車補助最高2萬3300元 放寬至2016年底前出廠車輛

    2026/01/26 08:11 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣近3年已淘汰逾11萬輛老舊機車，減碳效益，等同種植近1萬3000棵樹。（環保局提供）

    彰化縣近3年已淘汰逾11萬輛老舊機車，減碳效益，等同種植近1萬3000棵樹。（環保局提供）

    還有補助！為了加速邁向淨零碳排並改善空氣品質，彰化縣政府延續電動機車汰舊換新補助計畫，今年（2026）最大改變是大幅放寬淘汰年限，將原本限定2010年底前出廠的門檻，放寬至2016年底前出廠的車輛。換言之，更多車主只要汰換老舊機車並換購電動機車，最高可申領2萬3300元的補助金。

    相較去年（2025）補助條件，金額維持不變，單純淘汰老舊機車，報廢2016年底前出廠且設籍彰化滿1年的機車，可獲得1800元補助（縣府1500元、環境部300元）；汰舊換購電動機車，除縣府加碼補助至1萬2000元外，結合環境部與經濟部的各項獎勵（含減碳、空污減量、回收及購車獎勵），總計最高可領2萬3300元補助。

    環保局表示，彰化機車84萬輛，近3年已淘汰逾11萬輛老舊機車，減碳效益相當於種植1.2萬棵樹木。不過，目前縣內仍有約40萬輛屬於五期標準以前的高車齡機車，其排放的碳氫化合物濃度隨車齡增加而上升，成為空污防制的重點對象。

    環保局強調，今年的調整重點在於門檻放寬、金額不減，希望讓更多10年車的車主也能享有補助優惠。這次補助收件期限至明年（2027年）1月10日止，申請流程已全面線上化，可上環保局官網機車補助網站查詢（https://moto.chepb.gov.tw），或於上班時間電話洽詢（04）7115655。

    今年彰化縣淘汰燃油機車年限，從2010年12月31日前放寬到2016年底，設籍彰化滿1年即可。（環保局提供）

    今年彰化縣淘汰燃油機車年限，從2010年12月31日前放寬到2016年底，設籍彰化滿1年即可。（環保局提供）

    彰化縣今年（2026）電動機車補助方案維持最高2萬3300元不變，但放寬淘汰機車年限，2016年底前出廠就算老車。（環保局提供）

    彰化縣今年（2026）電動機車補助方案維持最高2萬3300元不變，但放寬淘汰機車年限，2016年底前出廠就算老車。（環保局提供）

