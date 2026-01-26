為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冷空氣來襲！明起迎風面有雨 吳德榮：平地低溫恐探11度

    2026/01/26 08:38 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，今天白天舒適微熱，明天起東北季風南下，迎風面有雨。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（26日）台灣各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天白天舒適微熱；明天（27日）起東北季風南下，迎風面有雨，平地最低氣溫可降至11度左右。

    吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新（25日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。

    吳德榮說，明天上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北部、東部雲量漸增，降雨機率逐漸提高；週三（28日）北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷。週四（29日）至週六（31日）各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。

    吳德榮分析，這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，週三晚間、週四清晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右；此外天氣冷暖交替、變化頻繁，應注意衣著調整。

    吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六晚間另一波東北季風南下，北部、東部轉有局部雨；下週日（2月1日）、週一（2月2日）東北季風影響，迎風面易降雨，北台灣偏涼微冷。下週二（2月3日）、週三（2月4日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升，且最新模式模擬，其後10天內無寒冷天氣。

