    首頁 > 生活

    感謝相挺北漂遊子落地生根 湖口鄉代林春峯當交通導護守護孩子

    2026/01/26 08:24 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣湖口鄉代林春峯（穿反光背心者）3年多來，用當中興國小交通導護志工守護孩童，回報鄉親對他的力挺。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉代林春峯（穿反光背心者）3年多來，用當中興國小交通導護志工守護孩童，回報鄉親對他的力挺。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉代林春峯從嘉義東石北漂在湖口落地生根，3年多前，他首度在湖口東區參選，就獲素重宗親情誼的鄉親力挺，成功進入代表會為民喉舌。他回饋鄉親除了用心問政，也用每天清晨站在路口，擔任中興國小交通導護志工，守護鄉親的孩子通學安全來表達感謝。

    林春峯直言，最初會在上班、上學時段站在中興國小旁，為的是拜票。期間他看到交通導護志工們不畏寒暑晴雨，為了孩子準時站崗維持通學人車的安全，欽佩感油然而生。

    所以當他從8名候選人中，儘管是「吊車尾」擠進了當選名單，但依舊心懷感激，特別是想到客家鄉親素來最重宗親情誼，而湖口東區又多眷村，作為一個北漂的閩南「囝仔」能被客庄鄉親力挺，他自豪也更覺責任重大。

    於是選舉落幕了，林春峯的交通導護志工生涯卻才開始，今年邁入第4年，1週5天上學日，只要不放假，他天天準時現身在中興國小旁的路口，穿著背心、手拿指揮棒導護孩子上學。

    林春峯說，低年級的小朋友看到他，異口同聲都喊他「老師」，純真、有禮。3、4年級小朋友慢慢懂事了，知道他是志工，雖不再喊他「老師」，調皮活潑的甚至大膽直接喊他的名姓，但他不以為忤，甚至認為這是小朋友跟他熟悉的開始，是他交上了「小」朋友。

    升上了高年級，孩子們更懂事，已不會直接喊他的名字或老師，但總不忘給他點頭、微笑，這讓他非常開心。令他難忘的是，曾有個孩子某次竟然向他行90度的鞠躬禮，叫他受寵若驚；部分家長還會貼心買早餐給他，他曾一個早上收到3杯咖啡，這些點滴都是他每天早起的動力。

    新竹縣湖口鄉代林春峯，選舉站街頭拜票，當選後站街頭當交通導護志工。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉代林春峯，選舉站街頭拜票，當選後站街頭當交通導護志工。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉代林春峯（左）天天站在路口當交通導護志工，也順便結交「小」朋友。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉代林春峯（左）天天站在路口當交通導護志工，也順便結交「小」朋友。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉代林春峯（穿反光背心者）當選鄉代後，也同時開啟他當中興國小交通導護志工的生涯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉代林春峯（穿反光背心者）當選鄉代後，也同時開啟他當中興國小交通導護志工的生涯。（記者黃美珠攝）

