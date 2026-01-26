01/26各報重點新聞一覽

移居台灣的香港抗爭者「赴湯」湯偉雄的泰拳工作室去年11月遭人潑紅漆，陸委會揭露此案是中共2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。（圖：取自湯偉雄臉書）

自由時報

跨境鎮壓太猖狂 中共砸錢聘台徵信社偷拍港人

香港抗爭者「赴湯」湯偉雄的泰拳工作室，去年十一月遭不明人士潑紅漆，陸委會近日揭露是二名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。對此，湯偉雄接受本報訪問時表示，不僅如此，港人在台舉辦活動，還有台灣的徵信社受港方指使，到場偷拍、記錄有誰參加；官員指出，若徵信社或協力者配合中共跨境鎮壓，檢調會依法偵辦。

美國獨攀傳奇霍諾德寫歷史 91分鐘徒手攀頂台北101

美國自由獨攀傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨在無繩索、安全護具的情況下，於九點十二分從地面開始徒手攀爬台北一〇一，全程透過Netflix直播，讓世界看見台灣；最終他花九十一分鐘、在十點四十三分成功登頂寫下歷史，逾千名應援民眾也一同見證人類極限「被更新」的瞬間。

勾結下水道包商 逾千噸糞水全排下水道 無良水肥業者判刑

台中經營環保公司的蘇昱光和經營衛生行的吳信輝，為了節省水肥處理費，竟和從事污水下水道工程的邱姓男子勾結，一年九個月共非法排放約一二八〇噸的糞水進污水下水道，獲利五一七萬元，檢方去年五月當場人贓俱獲，將蘇、吳等十五人起訴，台中地院審依違反廢棄物清理法判處蘇男三年二月，吳男則判二年四月。

聯合報

國軍設聯合火力協調中心 台美聯合幕僚作業

因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役國造各式特種飛彈，國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，藉以協調各軍種不對稱火力部署；且協調中心席位，有大批美國友盟人員所屬，台美傳已實施多次聯合幕僚作業。

不滿加拿大總理傾中 川普威脅祭100%關稅

美國總統川普廿四日警告加拿大總理卡尼，若加國與中國大陸達成協議，將對加國輸美商品祭出百分之百關稅。卡尼當天隨後發布影片，呼籲加國民眾「愛買國貨、建設加拿大」以因應外來經濟威脅，但未點名美國。

中國時報

綠嗆交易綁架人民

民眾黨前主席柯文哲曾為《人工生殖法》拜會朝野黨團，並與民進黨團總召柯建銘舉行「雙柯會」。柯文哲25日南下高雄參加青年論壇會時自爆，他當時向「老柯」表示，讓《人工生殖法》過關，他會處理總預算及軍購案，是民進黨不願意，為了反對而反對」，還諷賴清德總統「為什麼覺得吵架比較輕鬆？」

回應美NDS 李在明強調 韓有能力自主防衛

美國戰爭部23日發布新版《國防戰略》（NDS）稱，美國對嚇阻北韓軍事威脅，「將扮演更有限角色」，轉由韓國承擔主要責任。對此，韓國總統李在明24日晚發文說，韓國軍力排名全球第五，擁有如此軍事實力，若還不能實現國防自主，這是無法想像的事。

美國獨攀傳奇霍諾德昨只花91分鐘時間，成功徒手登頂台北101。（記者方賓照攝）

台中蘇姓、吳姓男子等人，違法將收集的1280噸糞水排放市區污水下水道，台中地院依違反廢棄物清理法分別判處蘇、吳兩人3年2月和2年4月徒刑。（記者陳建志攝）

