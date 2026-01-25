冬日限定美景！桃園落羽松繽紛轉紅 拍照打卡把握時機

鄰近大溪老街的月眉人工濕地生態公園的落羽松，是大溪每年冬季最火紅的景點。（記者李容萍攝）

不用出國，也可就近賞盡美景！在近幾波寒流助陣下，桃園市境的落羽松已由黃轉紅進入一年中最美時節，包括八德霄裡大池、楊梅高新街210巷對面的鄉間農地、中壢過嶺森林公園、大溪月眉濕地，仍可見到落羽松繽紛美景。不過，近日偶有局部大雨，部分景點的落羽松開始掉葉，想拍此一冬日限定美景的民眾最好把握農曆春節前造訪。

鄰近大溪老街的月眉人工濕地生態公園，2019年植樹節種下372棵落羽松，是大溪每年冬季「最火紅」的景點，在地大溪區月眉社區水環境巡守隊長黃建義提到，今年落羽松雖然轉紅略晚了半個月，其樹型雖不高大，羽狀落葉轉紅樹影倒映在水池上超有意境，讓人彷彿置身異國情境中，看了相當療癒，加上面積廣闊，不用門票，本月以來只要好天氣，不管假日、平日園區幾乎天天人潮擠爆，還有網紅、空拍機都來搶拍，在地休閒農業區農民市集生意強強滾，將持續營業至2月。

市府水務局推薦，春節期間除月眉濕地落羽松，周邊山豬湖及中庄吊橋亦為熱門景點，春節期間左岸佈設臨時停車場，請走春民眾儘量車停左岸，悠遊右岸。另大漢溪左岸去年完工瑞興濕地及日前通車啟用的大嵙崁自行車道也歡迎大家來走春慢遊。

清朝乾隆年間由平埔族人協同漢人共同開鑿的八德「霄裡大池」，位於龍南路與洪圳路交叉口，佔地6公頃，近百棵的落羽松一排聳立在大池湖畔旁，如韓劇場景般，也是不錯的取景景點。

至於楊梅高新街210巷對面的鄉間農地，高山里長鄭豐慶說，此區至少有350棵密集成林，不過這幾天開始出現針葉掉落情形；另外，市境可能僅剩中壢區過嶺森林公園圍繞生態池的落羽松，面向落羽松站在生態池中央前，是不錯的拍照位置，今年還未轉到最紅，預估農曆春節期間還有機會慢慢欣賞。

八德「霄裡大池」近百棵的落羽松一排聳立在大池湖畔旁，地上掉落整排紅色的松葉。（記者李容萍攝）

大溪區月眉社區水環境巡守隊定期維護月眉濕地環境。（記者李容萍攝）

