霍諾德攀爬101獲滿堂彩 工傷協會逆風批：把人命當宣傳素材

霍諾德攀登台北101，遭到工傷協會怒批。（記者潘少棠攝）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日成功徒手攀登台北101，歷史壯舉透過Netflix在全球直播，引發國內外民眾喝采與熱議。不過，工傷協會質疑，「台北市政府勞動局怎麼會同意讓101公然違反工安呢！」

工傷協會在臉書發文表示，台灣多年來「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，並稱「這不是偶發，而是制度性失靈的結果。」回顧台北101，在3月31日那場地震中，曾造成五名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會工安是用人命換來的教訓。「然而，令人震驚的是，今天的101業主，究竟怎麼了？」

工傷協會指出，今天的101竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北 101大樓。並質疑，「請問，這是在追求什麼？名聲？話題？還是『藝高人膽大』的錯誤英雄敘事？這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏。這不是表演，這是把人命當成宣傳素材。」

工傷協會再指，101公司是否意識到，台灣位處地震帶，任何突發震動、強風、設備失效，都可能瞬間奪命？難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品嗎？當企業選擇無視工安，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息，「只要有話題，人命可以被犧牲」。

工傷協會怒批，這樣的價值觀，我們不能接受，也絕不應該再容忍。「請問台北市政府勞動局，這樣毫無防備，你們怎麼會同意讓101舉辦，公然違反工安呢！如掉下來怎麼辦？101這樣公然挑戰台北市勞動局公權力！」

