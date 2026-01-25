彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行

彩虹橋恢復通行。（記者陳彥廷攝）

原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。

原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重啟「通橋」，原住民族委員會副主任委員杜張梅莊、原發中心邱黃肇崇主任及三地門鄉鄉長曾有欽、霧台鄉鄉長巴正義、瑪家鄉鄉公所秘書賴萬福等多位貴賓共同剪綵，彩虹橋及觀流橋也全面恢復通行。

原發中心邱黃肇崇主任說，彩虹橋與觀流橋長期為園區內連接各部落文化體驗區的重要動脈，在許多部落中，彩虹的意義就像串起了2座山頭的橋樑，是別具意義，不過，山區氣候多變設施易老化加速，中心約在2年前封橋啟動全面性修繕工程，經過技師評估，採高標準安全檢核，將吊橋主索張力進行，也對橋塔進行結構補強、步道鋪面更新及兩側防護網汰換。

原民會副主委杜張梅莊致詞指出，這兩座吊橋承載在地族人的共同記憶，也見證部落變遷與發展，修繕除更新硬體，也是對在地歷史記憶的保存與延續，讓遊客在行走間能感受到原鄉的文化深度，也象徵原住民族文化中「連結、共融與延續」精神，後再經專業第三方機構檢測，確保遊客在俯瞰壯闊山景時，擁有最可靠的通行安全保障 。

原發中心指出，兩座重要吊橋全線重新啟用，搭配與園區同停車場的「山川琉璃吊橋」已全面免費，將可串起來到屏東的山川吊橋之旅，遊客皆將順暢穿梭於園區各場域，深度體驗原住民族的建築美學與文化底蘊，農曆春節將至，邀請全國民眾蒞臨園區走春，在安全的環境中感受山林之美與豐富的文化展演。

部落耆老進行祈福。（記者陳彥廷攝）

