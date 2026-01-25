為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走春來貢寮靈鷲山8大祈福點 生肖屬馬免費結緣小桶金

    2026/01/25 21:35 記者俞肇福／新北報導
    國人春節走春，位於新北市貢寮區的靈鷲山除了可參拜祈福，還有山海美景可賞。（記者俞肇福攝）

    國人春節走春，位於新北市貢寮區的靈鷲山除了可參拜祈福，還有山海美景可賞。（記者俞肇福攝）

    2月16日就是農曆除夕，國人習慣春節安排走春行程。靈鷲山佛教教團以「迎春接佛，馬上有福」為主題，結合自然山海景觀與8大祈福點，打造兼具旅遊感與心靈感的走春路線，邀請民眾走訪，除了拍照打卡，也有助身心重新歸位。今年為馬年，生肖屬馬的幸運兒出示身分證，可免費結緣小桶金。

    靈鷲山表示，無生道場位於東北角海岸，民眾可沿高掛紅色LED燈籠的「心光大道」，徜徉在山中自然景色，還能俯瞰東北角海岸。靈鷲山佛教教團規劃8大祈福點，讓走春有節奏與層次。首站從善法大樓的新春祈福法華法會開始，財寶宮殿的財神法會與多元修法，首創「財寶五妙供」。

    在前2站接受「有佛」的祈福後，第3站是馬年限定的「馬上有財一桶金」，生肖屬馬的幸運兒出示身分證，可免費結緣小桶金。走到圓通寶殿，九分禪體驗、抄寫心經、茶禪品茗，讓人暫時離開紅塵俗世的手機與忙碌行程，專注於呼吸與當下。

    靈鷲山說，來到「福城」除了禮佛，還有結合福氣糕、祈福牆、市集與集章活動，好吃、好玩、好逛的集福空間；開山聖殿的新春舍利加持聖儀，也是到靈鷲山走春不宜錯過的祈福儀式；金佛殿牽佛祈願與千手觀音聖像群，搭配泰國高僧誦吉祥經，讓新年許善願許好許滿。靈鷲山指出，最重要的一站「與師有約」，與開山住持心道法師拜年、敬茶、領受祝福。

    靈鷲山福城玉佛，春節提供信眾禮佛。（靈鷲山佛教教團提供）

    靈鷲山福城玉佛，春節提供信眾禮佛。（靈鷲山佛教教團提供）

    靈鷲山新春祈福法華法會。（靈鷲山佛教教團提供）

    靈鷲山新春祈福法華法會。（靈鷲山佛教教團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播