    台北士林官邸2/26展鬱金香 從荷蘭日本引進11萬株

    2026/01/25 21:15 中央社
    台北士林官邸2/26展鬱金香，從荷蘭日本引進11萬株。圖為2025士林官邸鬱金香展。（中央社）

    台北市工務局今天指出，士林官邸鬱金香展將在2月26日到3月8日展出，主題為「浪漫滿園」，以荷蘭、日本逾11萬株花朵打造5大展區，入夜並可轉至圓山站或西門站欣賞火樹銀花。

    台北市工務局發布資訊說明，每年吸引數十萬人造訪的士林官邸鬱金香展，今年將在農曆春節過後的2月26日登場，截至3月8日止，現場共打造5大展區，包含士林官邸公園大門口綠地、露天音樂座節點、主題園區、踏青區及西式庭園。

    工務局公園路燈管理處園藝管理所主任王淑雅說，公園處除特別選用來自荷蘭及日本的26種以上鬱金香，並透過種植技術改良、冷藏處理，讓溫帶植物的鬱金香在亞熱帶的台灣綻放絢麗色彩；園藝景觀則採用層次堆疊手法呈現繽紛條帶花海，以超過11萬株的鬱金香，為情人們展現「浪漫滿園」的主題。

    公園處說，這次展期橫跨元宵節，也與2月25日到3月15日舉辦的台北燈節重疊，提醒遊客可安排台北一日遊小旅行，白天徜徉在士林官邸欣賞滿園的鬱金香，就近也可到市定古蹟神農宮祈福，晚間則可搭乘捷運到圓山站或西門站，沈醉於火樹銀花燈海。

