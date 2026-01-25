為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中霧峰桐林社區活動中心漏水 民盼上課不要再下小雨

    2026/01/25 20:47 記者陳建志／台中報導
    霧峰桐林社區活動中心因老舊每逢大雨就漏水，張芬郁議員（左2）邀情霧峰區長張慶庸（左4）會勘後，進行防水等修繕工程。（記者陳建志攝）

    台中霧峰桐林社區活動中心，是社區民眾上課辦活動的重要場所，不過因年久失修，北側牆面和3樓漏水嚴重，民進黨台中市議員張芬郁去年7月大雨時剛好到場，發現漏水嚴重後積極向市府爭取修繕，經霧峰公所安排會勘後找出漏水原因，近日安排施工改善，預計最快農曆年前能完工，讓民眾開心以後不用擔心漏水了。

    市議員張芬郁表示，霧峰桐林地區有獨特的生態環境，桐林社區發展協會理事長江榮富、執行長林淑鈴、理監事張政良、李淑玲等多人守護桐林20幾年，打造適合貓頭鷹的棲息地，平日辦理據點讓長輩有活動交流的空間，分享農產作物，非常具特色。

    張芬郁表示，為了讓社區民眾有更舒適的活動空間，去年已陸續爭取完成活動中心周遭的步道改善、平台修繕，去年7月底遇上連日豪大雨，剛好到活動中心參加活動，發現活動中心北側牆面和3樓漏水嚴重，影響整棟建築，立即安排霧峰公所會勘，要求儘快解決問題。

    桐林社區發展協會執行長林淑鈴表示，去年7月31日豪大雨，張芬郁議員到霧峰勘災後，協助解決困擾活動中心多年的漏水問題，讓社區有更多活動空間。

    霧峰區長張慶庸表示，獲報後多次會勘找出漏水原因，包括3樓因屋頂鋼板老舊鏽蝕破損、牆面及地面表層老舊風化出現裂縫，以及落葉雜物阻塞排水，將更換屋頂彩色鋼板、補修牆面，並進行3樓地面防水，也增設3樓周遭防護網，保持頂樓通透並阻絕異物飛入，目前已在施工中，預計最快農曆年前，最慢3月初就能完工。

