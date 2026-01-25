寒流中有愛！快樂天堂千人圍爐暖心 陪3000弱勢慶團圓

快樂天堂基金會今日晚間在彰化縣社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐．千人饗宴」公益活動，席開300桌。（記者陳冠備攝）

寒流來襲，但愛心不缺席。快樂天堂基金會今（25日）晚間在彰化縣社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐．千人饗宴」公益活動，席開300桌，免費招待來自彰化各鄉鎮約3000名低收入戶、獨居長者、街友及邊緣戶等弱勢民眾，一同圍爐享用豐盛辦桌年菜，提前感受團圓的年節氛圍。

活動於傍晚5點展開，果菜市場化身大型辦桌會場，民眾陸續入席，桌上年菜熱騰騰上桌。主辦單位也貼心準備大賣場提貨券、棉被、毛帽、圍巾、手套及玩具等生活物資，並安排摸彩活動，讓不少家庭在寒冬中感受到實實在在的溫暖。

快樂天堂基金會董事長、縣議員張雪如表示，「寒冬圍爐．千人饗宴」從第一年150桌一路擴展至今年300桌，每桌餐費約5000元，所有經費皆來自社會各界善心捐款，每年募款都相當艱辛，「好幾次真的差點辦不下去」，但一想到對許多弱勢家庭而言，這可能是一年中唯一的一頓大餐，就告訴自己一定要撐下去，「至少讓大家在過年前，能好好吃一頓飯」。

活動也邀請台語人氣歌手方順吉現場獻唱，他坦言原本只是受邀參與公益演出，沒想到被現場氣氛深深感動，當場表示願意年年到場獻唱，為千人圍爐活動持續送暖。活動尾聲，張雪如邀請全場3000名民眾一同點燈祝福，在夜幕下合唱《感恩的心》，不少人紅了眼眶，場面溫馨動人。

張雪如指出，今年活動動員近600名志工，其中不乏曾經受助、如今主動回來幫忙的民眾，從場地布置、引導入席到陪伴用餐，全程投入服務。她說，這不只是一場圍爐，更是一個愛的循環，讓人真正體會「施比受更有福」的意義。

現場邀請全場3000名民眾一同點燈祝福。（記者陳冠備攝）

張雪如帶領眾人在燭光下合唱《感恩的心》，讓不少人紅了眼眶，場面溫馨動人。（記者陳冠備攝）

歌手方順吉現場獻唱，他坦言被現場氣氛深深感動，當場表示願意年年到場獻唱。（記者陳冠備攝）

