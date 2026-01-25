台灣橋梁計畫2-2》以科學人文突破外交侷限 布局國際戰略新路徑

諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授米歇爾．梅爾（中）近日在中研院演講「是否存在B行星–人類會移居到系外行星嗎？」（中研院提供）

在地緣政治緊張與戰爭風險升高的時代，台灣選擇以科學、教育與人文作為外交語言，搭建通往世界的橋梁。在總統賴清德帶領下，中研院和台灣大學等12所學術機構啟動「台灣橋梁計畫」，邀請31位諾貝爾獎得主來我國交流，不僅是高等教育與學術交流工程，更是具有戰略深度的國際公共外交行動，展現台灣以知識與價值參與國際秩序的企圖，以科學與教育打造國際信任的新模式。

補足當代外交欠缺「信任型連結」

我國駐印度大使陳牧民指出，國際體系走向碎片化與權力競逐，傳統外交往往受限於政治對立與制度框架，以科學、教育與和平對話為核心的台灣橋梁計畫，正補足當代外交最欠缺的「信任型連結」，讓台灣不只是地緣政治的焦點，更成為全球知識網絡的重要節點。

我國駐英國公使江雅綺表示，台灣在外部壓力下展現驚人的韌性，這樣的經驗在全球具有獨特價值，透過橋梁計畫深化與世界頂尖學術機構的連結，有助於台灣持續鞏固科技、經濟與民主的國際地位。

淡江大學副校長許輝煌說，諾獎得主來台，為台灣學研機構帶來長期的國際連結，其影響力不僅限於計畫期間，更將延續至未來。

主動參與全球知識生產與價值對話 形塑戰略位置

政大台史所教授薛化元認為，在國際參與空間有限的情況下，橋梁計畫提供一種突破與補強的途徑，讓台灣的價值能夠被更廣泛地理解與認同。

成大政治系教授王宏仁強調，在大國競逐與威權擴張的時代，台灣唯有主動參與全球知識生產與價值對話，才能形塑自身的戰略位置，台灣橋梁計畫展現的正是一條以知識為槓桿、以民主為底蘊、以和平為方向的國家戰略路徑。

台灣師範大學校長吳正己強調，在台灣，學術不必迎合權力，公共討論能保持理性與尊重，這種自由的學術環境，使台灣在全球高教體系中具有獨特吸引力，也讓重視人類未來的國際學者願意深入理解台灣。

學術發展須結合社會責任、永續與和平

陽明交通大學退休教授林健正分析，台灣已形成「學術培育人才、產業回饋研究」的良性循環，這種模式正是吸引全球頂尖學者關注的重要原因，政府應協助讓諾貝爾級對話轉化為國家競爭力，並將台灣的自由民主價值推向世界。

前政務委員林萬億指出，提升高教與科技實力，關鍵在於拓展國際視野與學術自由環境，讓研究接軌全球趨勢，而非急功近利。他強調，學術發展必須結合社會責任、永續與和平，透過國際交流，讓台灣成為全球知識與科技社群的重要一員。

