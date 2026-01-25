台灣橋梁計畫》全球罕見學術行動 諾獎31得主半年密集來台

諾貝爾和平獎得主塔瓦庫．卡曼（左4）演講時，讚許台灣在民主與科技發展上的成就。（中研院提供）

在全球地緣政治震盪、科技競逐加劇與民主價值受挑戰的時代，台灣正以學術為橋梁，重新定位自身在國際世界中的角色。中央研究院、台灣大學等12所學術機構共同推動「台灣橋梁計畫（TAIWAN BRIDGES）」，半年內密集邀請多達31位諾貝爾獎得主來台深度對話，成為全球罕見的學術行動。學界認為，頂尖學者願意來台，代表他們對台灣的重視與認同，這不只是學術交流，也形成獨特的「台灣經驗」，更是一種「實力外交」。

台灣橋梁計畫邀請的31位諾貝爾獎得主，橫跨經濟、和平、化學、物理與生醫領域，目前已有15位來台演講，明日開講的Prof. Morten P. Meldal（2022年化學獎得主）是第16位。該計畫採取跨校跨域、長期運作的模式，透過公開演講、主題論壇與跨領域討論，建立可累積及可延伸的國際對話平台，不僅是學術活動，更是台灣在全球知識體系中的戰略布局，展現高教體系承接大型國際學術行動的制度能力。

其中，諾貝爾和平獎得主塔瓦庫．卡曼（Tawakkol Karman）演講時，讚許台灣在民主與科技發展上的成就，她指出，台灣在區域安全與全球供應鏈中扮演關鍵角色，認為「台灣最珍貴的財富，不只是科技與經濟，還有自由的人們」。卡曼也提醒台灣在發展產業與科技的同時，要保護土地與環境，認為能源轉型與發展再生能源是抵禦全球暖化的重要關鍵，呼籲公民持續關注，督促政府把承諾化為具體行動。

總統賴清德在去（2025）年11月計畫啟動儀式中指出，世界正面臨地緣政治衝突、極端氣候與科技霸權競逐等多重挑戰，台灣橋梁計畫是台灣主動走向世界的關鍵行動，透過深化高教國際連結與培育頂尖人才，讓台灣的研究與創新成果成為全球和平、繁榮與永續的重要力量。

曾任考試院長與教育部長的心理學者黃榮村直指，這在全球學術史上極為罕見，在地緣政治壓力與戰爭威脅下，台灣仍展現自信自主與民主韌性，形成獨特的「台灣經驗」；台灣橋梁計畫不只是學術活動，而是影響台灣世代、連結世界文明的關鍵工程，更形塑「Taiwan Connection」的新型國際連結。

台灣大學校長陳文章強調，該計畫更是一種「實力外交」，台大已與法國學者合作成立量子科技中心，顯示諾貝爾獎得主來台不只是短期訪問，而是促成長期科研合作的起點。

教育部長鄭英耀說明，台灣在半導體材料、醣科學、高熵合金、生醫與人工智慧等領域累積的科技實力，也透過此平台與全球共享，教育部並同步推動研究型大學延攬國際頂尖人才、促進產官學合作，打造支撐創新與新創的學研生態系。

台大校長陳文章回顧，計畫源於台大百年校慶的諾貝爾講座，在諾貝爾獎得主李遠哲牽線與總統賴清德支持下，逐步擴大為國際學術行動，不僅象徵台灣學術能量的集結，也彰顯台灣積極回應人類共同議題的意志。

中研院和台灣大學等12所學術機構合推「台灣橋梁計畫」去（2025）年11月正式啟動，計畫榮譽主席、總統賴清德（左2）親自出席表達重視，並強調台灣將為世界做出更大貢獻。（資料照）

曾任考試院長與教育部長的心理學者黃榮村指出，能夠有系統地邀請31位諾貝爾獎得主來台交流，在全球學術史上極為罕見，不只是學術活動，而是一場影響台灣世代、連結世界文明的關鍵工程。（資料照）

