    首頁 > 生活

    土方之亂延燒 國土署：1/27邀各縣市公會代表溝通

    2026/01/25 20:32 中央社
    國土署27日將召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，邀集業者說明配套措施。（記者廖淑玲攝）

    國土署27日將召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，邀集業者說明配套措施。（記者廖淑玲攝）

    媒體報導，國土署針對土方之亂關鍵議題未正面回應。國土署說，中華民國不動產協進會等都肯定政府回應產業訴求，1月27日也將進一步與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通。

    鏡週刊今天以「為何土方解方不見效、工程仍停擺 國土署已讀亂回」為題報導，指國土署針對土方之亂提出4項精進措施後，實際工程現場卻仍持續卡關，對於為何至今仍未見改善，國土署始終未正面回應，業界私下評論「國土署已讀亂回不意外」。

    國土署今天重申，為杜絕不肖業者非法棄置行為，早在113年就開始進行土方流向政策檢討，且近期如中華民國不動產建築開發公會全聯會、台灣省不動產建築開發商業同業公會、中華民國不動產協進會等都肯定政府回應產業訴求，非如外界所述已讀亂回。

    國土署說，將在27日召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，邀各縣市營建土石方、營造業、不動產開發等各產業公（協）會代表，就「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套政策溝通。

    國土署強調，持續擴增去化量能，目前可以有效處理現有及未來土方達1.5億立方公尺；另也協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃等土地，協助地方政府所需大型土方暫置場。

    國土署說，已積極辦理簡化土方運送流程、GPS雙軌並行與開放小貨車申裝GPS措施。至於GPS裝設進度，截至今天總申請數共6512輛，裝機中624輛，可上路5888輛。內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，加計環境部環保車機數量1715輛，共7603輛可立即清運營建土方，另中央與部分自建GPS系統的縣市政府也朝雙軌並行機制，與地方繼續進行流向管制。

    國土署說明，土石方是有價值且可再利用的物料，相關政策與配套措施都持續滾動檢討與研議，將持續與地方政府及相關單位協調精進，期盼各界共同配合推動。

