入圍金馬獎《種土》化為畫作 引領壽山國中學生實踐永續

高雄市立壽山國中慶祝校慶，特別把藝術和校園結合，將入圍第61屆金馬獎最佳紀錄片《種土》的精神，化為20幅大型畫作，在壽山國中「永續藝術走廊」展出，引領學生從畫作出發，認識土地、理解環境，為永續未來種下一顆希望的種子，吸引師生和家長們的目光。

壽山國中「他在種什麼？永續藝術走廊」特展，將入圍第61屆金馬獎最佳紀錄片《種土》的精神，化為20幅大型畫作，引領學生思考土地、環境與未來的關係。

電影主角原型是長期推動自然農法的楊安和，他特地與師生面對面分享「把死土養回來」的生命故事，為展覽注入最真實的力量；美術班學生張詠涵看展後表示，過去覺得農業離自己很遠，透過畫作與創作背後的敘事，才真正理解每一口食物都連著一塊土地。

校長林宜家表示，壽山國中長期推動山、河、街、港的在地學習與永續教育，希望孩子能在真實議題中培養行動力；壽山國中有全高雄歷史最悠久的美術班，深具藝術教育能量，期勉美術班的孩子能成為導覽人才，讓更多人認識永續的理念。

