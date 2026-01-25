屏東餃子王爭霸賽 香菜水餃奪冠

屏東餃子王冠軍何賢勇。（記者葉永騫攝）

2026屏東餃子王今天下午在勝利星村舉行決賽，晉級10強的選手同場較勁，端出創意與美味兼具的私房水餃，最後由何賢勇的香菜水餃奪冠，何賢勇說，因為女兒愛吃香菜所以就推出了香菜水餃，有不少顧客喜歡。

這次初賽中脫穎而出的10組決賽者使出渾身解數爭奪榮耀，不僅有家常經典口味，更端出多款「隱藏版」驚喜，包括香菜手工餃、還有結合櫻花蝦及剝皮辣椒入餡，以及台式打拋豬、綠蕉製作的全素水餃等特色口味，一顆顆飽滿誘人的水餃，讓圍觀民眾垂涎三尺。

餃子王決賽邀請了美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人焦志方、翰品酒店高雄行政主廚江進華，以及「2025屏東餃子王」冠軍得主共同組成專業評審團，搭配150位事先預約報名的「國民老饕」擔任試吃評審，最後選出前三名，比賽結果冠軍為幽默大師香菜手工餃、亞軍面對面麵食館的高麗菜手餃、季軍朋果廚房的彩漾花餃。

縣長周春米也親自到場試吃並且頒獎給得獎者，恭賀新出爐的屏東餃子王，這次冠軍獎金為6萬元，亞軍3萬元、季軍1萬元，她也歡迎大家在年節期間到屏東勝利星村園區來走春，觀賞花藝燈區，品嚐好吃餐飲及逛逛文創等多元品牌店家。

獲得冠軍的何賢勇表示，從工廠退休後開始做水餃，本來想做剝皮辣椒水餃，但因為女兒喜歡在香菜才會做香菜水餃，內餡除了豬肉外，有香菜及蔥薑，比例為一斤豬肉配250克的香菜，比例對才會好吃。

獲得冠軍的香菜手工餃。（記者葉永騫攝）

屏東餃子王前三名出爐。（記者葉永騫攝）

